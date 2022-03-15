Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırım sayısı 6 bin 400'ü buldu - Son Dakika
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Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırım sayısı 6 bin 400'ü buldu

15.03.2022 13:49
Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırım sayısı 6 bin 400'ü buldu

Ukrayna'ya saldırısı sonucu açıklanan yatırımlarla dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline gelen Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı bugüne kadar 6 bin 400'e ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 20. gün geride kalırken, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yatırım dalgası da devam ediyor. Her geçen gün genişletilerek artan yaptırımlar, finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsıyor. Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat'tan itibaren 3 bin 646 yeni yaptırıma maruz kaldı. Böylece Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı 6 bin 400'e ulaştı. Rusya, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı İran'ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2 bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bırakmıştı. Dünyada en çok yaptırımın uygulandığı 7 ülkeden oluşan listede 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da yer alıyor.

ABD, RUSYA'YA YÖNELİK 278 YAPTIRIM KARARI ALDI

22 Şubat'tan itibaren Rusya'ya yönelik en çok yaptırım kararı alan ülke, 678 yaptırımla Avrupa Birliği (AB) oldu. AB'yi, 572 yaptırımla Fransa, 568 yaptırımla İsviçre, 511 yaptırımla Kanada ve 464 yaptırımla Avustralya takip etti. ABD ise 22 Şubat'tan itibaren Rusya'ya yönelik 278 yaptırım kararı aldı. Söz konusu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik yaptırımların 3 bin 257'si bireylere uygulanırken, 379'u kuruluşları, 7'si gemileri ve 3'ü uçakları hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

İLK YAPTIRIM KARARI 22 ŞUBATTA ALINDI

Putin'in kararına tepki olarak, Batılı ülkeler, 22 Şubat itibarıyla Rusya'ya yönelik ilk yaptırım kararını açıkladı. Putin, 24 Şubat'ta ise Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Ukrayna'ya yönelik saldırının resmen başlamasıyla Batılı ülkeleri, Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koymuştu.

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Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırım sayısı 6 bin 400'ü buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırım sayısı 6 bin 400'ü buldu - Son Dakika
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