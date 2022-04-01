Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunun ise "BB-"den "B+"ya indirildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.

Artan gıda ve enerji fiyatları dahil olmak üzere Rusya- Ukrayna savaşının Türkiye'yi etkileyeceğine işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonu, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) net döviz rezervleri güçlenirken kamu politikasının ve para politikası etkinliğinin sürekli ve artan öngörülebilirliğinin gözlemlenmesi halinde görünümün durağan olarak revize edilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl 2,9 büyümesinin beklendiği belirtildi.