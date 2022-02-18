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Sadıkoğlu, TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi toplantısına başkanlık yaptı - Son Dakika

Sadıkoğlu, TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi toplantısına başkanlık yaptı

18.02.2022 14:35
Sadıkoğlu, TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi toplantısına başkanlık yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Orman Ürünleri Meclisi 2022 yılının ilk toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Orman Ürünleri Meclisi 2022 yılının ilk toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

"Enerji kısıtlamaları sanayilerimizi zorladı"

Online ortamda gerçekleşen toplantıda, ocak ayında yaşanan enerji kısıntılarının tüm sektörleri olduğu gibi orman ürünleri sektörünü de etkilediğinden bahseden Sadıkoğlu, "Ocak ayında yaşanan enerji kısıtlamaları sanayi sektörümüzü çok zorladı. Konuyla ilgili 24 Ocak tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in katılımı ile sanayicilerimizi bir araya getirdik. Bu toplantıya katıldım. Toplantıda OSB'ler başta olmak üzere ülkemizde yaşanan enerji sorununu ayrıntılı bir şekilde konuştuk, sorunlarımız ve taleplerimiz aktarıldı. Bu süreci doğru bir şekilde yönetmek, hasarı minimuma indirmek için gayret gösterdik" dedi. Sadıkoğlu, teşvik ve destekler ile yenilenebilir enerjinin önemi ve gerekliliğine de dikkat çekti.

"Sektörün rekabet gücü etkilendi"

Orman Ürünleri Meclis Başkanı Haluk Yıldız da yaşanılan enerji krizi dolayısıyla odun ham maddesi arzında ve odun ham maddesine ulaşımda yaşanan daralmanın aşılması amacıyla OGM'nin satış yöntemlerinde bazı değişiklikler yapması gerektiğini ifade etti. Yıldız, dünyadaki odun fiyatları ile Türkiye'deki odun fiyatları arasındaki farkı dikkate alarak sektörün rekabetçi gücünün nasıl etkilendiğine dair açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, sektörün boşluk analizi yoluyla sermaye, teknoloji, kapasite, insan kaynağı ve ARGE konularındaki büyük resminin ortaya konulması, tomruk ve kerestedeki fahiş fiyatı artışlarının önlenmesi için çözüm önerileri, ahşap levha (panel) ihracatının sektöre olumsuz etkileri, sektör raporu hakkında görüş alışverişinde bulunulması gibi gündem konularının görüşülmesiyle devam etti. - MALATYA

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Fatih Dönmez, Malatya, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu, TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi toplantısına başkanlık yaptı - Son Dakika Ekonomi


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