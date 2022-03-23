Safranbolu'da "milli bitki" safran konusunda kadınlara eğitim verildi - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen "milli bitki" safran konusunda kadınlara eğitim verildi.

Turuncu Kalkınma ve Kadın Derneği tarafından hazırlanan "Safranbolu'da kadın doğa ile el ele" projesi kapsamında Öğretmenevi'nde verilen eğitime katılan 50 kadına, ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan, 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram elde edilen safran hakkında bilgiler aktarıldı.

Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safran, adını verdiği tarihi ilçedeki eğitimde kadınlar, merak ettikleri konuları ziraat yüksek mühendisi Ahmet Küçükhaskul ile ziraat mühendisi Sevilay Yiğit'e sordu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, safranın hem ekonomi hem de turizm açısından kente büyük katkısının olduğunu söyledi.

Bu eğitimin faydalı olacağına dikkati çeken Gürel, kadınların içinde olduğu her türlü olayın iyi olacağını kaydetti.

Dernek Başkanı Zahide Ceylan da Safranbolu ve ülke için çok önemli olan safranın üretiminin arttırılması ve kadınların ekonominin içinde olması için bu etkinliği yaptıklarını, devamının geleceğini ifade etti.

Eğitime katılarak safran üretimi hakkında bilgi sahibi olan kadınlara sertifikaları, Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve eşi Sunel Önel Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Uzun ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı tarafından verildi.