Safranbolu safranında hasat başladı, 55-56 kilogram kuru safran rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
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Safranbolu safranında hasat başladı, 55-56 kilogram kuru safran rekoltesi bekleniyor

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Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün projesi kapsamında Safranbolu'da safran hasadı yapıldı. Üretim alanı 2023'te 81 dekardan 2026 itibarıyla 115 dekara, üretici sayısı 55'e ulaştı; bu sezon yaklaşık 55-56 kilogram kuru safran rekoltesi bekleniyor.

Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Kontrollü Şartlarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği Projesi" çerçevesinde hasat yapıldı.

Safran Üretim Çiftliğinde yapılan etkinlikte konuşan Yasin Önder, son yıllarda yürüttükleri çalışmalarla Safranbolu safranının üretim alanını genişletmek, üretici sayısını artırmak ve üretim kalitesini koruyarak sürdürülebilir üretim sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

2023 yılında 81 dekar olan safran üretim alanını, 2026 yılı itibarıyla 115 dekara ulaştırdıklarını ifade eden Önder, "Üretici sayımız 55'e yükselmiş olup bu sezon yaklaşık 55-56 kilogram kuru safran rekoltesi beklenmektedir. Bu gelişim, üreticilerimizin emeğinin ve kurumlarımızın sahada yürüttüğü çalışmaların önemli bir göstergesidir. Safranbolu safranının 2024 yılında Avrupa Birliği coğrafi işareti tescili alması, ürünümüzün uluslararası alanda tanınırlığı ve korunması açısından önemli bir kazanımdır. Bundan sonraki süreçte temel hedefimiz, bu değerli markanın bilinirliğini ve üretim standartlarını korumak, üreticilerimizin ekonomik kazancını güçlendirmektir" dedi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay da safran bitkisiyle bugüne kadar hiç karşılaşmadığını belirtti. Karabük'e geldiğinde ilk anlatılan konulardan bir tanesinin safran olduğunu vurgulayan Çağatay, Karabük'ün muazzam bir coğrafyaya sahip olduğunu alnatan Çağatay, "'Sanayi' diyorsunuz sanayi var, 'tabiat' diyorsunuz tabiat var, 'tarih' diyorsunuz tarih var, ne ararsanız var. Ama ilk ilgimi çeken konulardan birisi tarımsal alanların zayıflığı. 'Yüzde 74'ü orman' diyoruz evet coğrafyamıza oranla, yüz ölçümüze oranla bir numarayız. Bu muazzam zenginlik ama diğer tarımsal faaliyetlerin de eksikliğine ciddi bir sebep gibi görünüyor. Geri kalan coğrafya zaten meyilli yer yer dere yataklarının bol olduğu coğrafyadayız. Bu tür coğrafyada eğer siz yüksek katma değerli ürün öne sürmezseniz yapacağınız tarımsal faaliyetler sınırlı kalıyor. Müdür Bey de 'Safran da bu sene 55-56 kilogram rekolte bekliyoruz' dedi. Başka bir ürün için 55-56 kilo elbette ok cüzi bir rakam ama safranda çok kıymetli. İnşallah en bereketli sene bu sene olsun. Her sene artarak devam etsin" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Vali Çağatay, safran üreticisi Mine Yılmaz'a plaket verdi. Ardından Çağatay, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Müdürü Önder, "Kontrollü Şartlarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği Projesi" çerçevesinde yapılan safran üretimleri hakkında bilgi alırken, daha sonra safran hasadı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
SafranboluEkonomiKarabükGüncelTarımSon Dakika

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