'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var - Son Dakika
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Ekonomi

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

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İstanbul'da, "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen bir grubun, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekleri sevk ettikleri ve kasıtlı olarak ölümlerine sebep oldukları ortaya çıktı. Bu olayın Bakan Memişoğlu'nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde gerçekleşmesi "Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu?" sorusunu akıllara getirdi. Tartışmalar devam ederken konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Bakan Memişoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

18.10.2024 15:56
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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iddianame tamamlandı. Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası çeteyle iş birliği yaptığı ortaya çıkan 19 hastane hakkında hukuki yaptırım süreci başlarken gözlerin çevrildiği Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

BAKAN MEMİŞOĞLU GÖZ MÜ YUMDU?

Olayların Bakan Memişoğlu'nun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde yaşanması "Olan bitene göz mü yumdu?" sorusuna akıllara getirdi. Yaptığı açıklamada bu konuya açıklık getiren Bakan Memişoğlu, "Olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" dedi.

Memişoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"İllegalite ile mücadele veya yanlış uygulamalar ile mücadele, insanımız hayatı ile ilgili mücadele hep peşinde olduk, peşinde olamaya devam edeceğiz. Kamuoyunun şu anda yenideoğan çetesi ile ilgili maalesef insanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar.

"HER ZAMAN PEŞLERİNDE OLDUK, OLACAĞIZ"

Gerçekten canice ve kabul edilemeyecek bir çete. Biz bunun her zaman peşinde olduk ve olacağız. Yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Her türlü cezayı, önlemeyi almaktayız. Bu Mayıs 2023 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı Emniyet Genel Müdürlüğümüze bildirmekle başlayan bir süreçti. Bu süreçte çeşitli dinlemeler ve delillerle beraber bu süreçte suçlular, suça isnat edenler tutuklandılar.

"DEVLET OLARAK GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Bu süreçte hem de cezalandırması hem de devlet olarak, Sağlık Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı olarak özellikle İstanbul Emniyeti, İçişleri Bakanlığı olarak gereğini yapmaktayız ve yapıyoruz. Bu süreç 2023 Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruşların ve kurumların koordinasyonlarıyla ilgaliteyi engellemek ve gerçekten insanlarımıza zarar veren, verecek olan kişileri gerekli cezalandırmayı yapmak için hep beraber gece gündüz çalıştığımız bir süreçti."

KONU TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplaması istemiyle TBMM'ye sonu önergesi verdi. Soru önergesinde hastanelerin isimlerine yer verilirken vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı başvuruların fark edilememesinin kabul edilebilir olmadığı belirtildi.

Günaydın'ın önergede yönelttiği sorular şöyle;

  1. Söz konusu olayın İstanbul ve Tekirdağ'ın belirli ilçelerinde yoğunlaşmış olması gözetildiğinde, bakanlığınız bu ilçelerdeki yoğun bakım ünitelerinin kullanım sıklığını, kullanımda gerçekleştirilen ilaç ve tıbbi malzeme kullanımındaki artışını, yeni doğan bebek ölümlerinin artışını nasıl tespit edememiş ve buna ilişkin nasıl herhangi bir şüphe duyulmamıştır?
  2. Olayın geriye dönük yaşandığı düşünüldüğünde, bakanlığınızın iddianamede yer alan hastanelerde yaptığı denetimlerin verimli işlediği nasıl öne sürülebilir?
  3. Yapılan denetimlerde herhangi bir şüpheye rastlanmamış olması kabul edilebilir değilken, denetimlerde sorumlu personel hakkında işlem başlatılmış mıdır?
  4. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu bilinen Özel Avcılar Hastanesi'nin konu ile ilişkili olduğu, iddianamede hastane isminin yer aldığı gözetildiğinde, eski bakanın görev yaptığı tarihlerde konuya ilişkin herhangi bir şüpheye rastlanmamış mıdır?
\'Yenidoğan Çetesi\'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu\'ndan açıklama var

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Son Dakika Ekonomi 'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Yusuf Şirin:
    Bırakın bu işleri. Birimler kapatmışlarmış. Suçlu belli, ihmali olan belli. Bu sefer yırtamayacaksınız hükümet olarak. Bu suça ortaksınız. 232 34 Yanıtla
  • Kerim Dokuz:
    Mayıs 2023 ten beri siz teknik takip yaptıysanız eğer o zamandan bu zamana öldürülen çocukların vebali üzerinize olsun . 245 6 Yanıtla
    Atilla levent:
    adli surec var kubami burasi 2 0
  • erkan demir:
    Kaç çocuk öldükten sonra tedbir aldık acaba 207 6 Yanıtla
  • Seyfettin Akyol:
    Birimlere kapatma yetmez! 156 5 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    yalana bak, hastanelerin hepsi açık 142 7 Yanıtla
  • Recep Topcu:
    Kapattınızda cinayetlere neden mani olamadınız diye sormak lazım Ayrıca baskına yansımayan başka cinayetler var mı? Kapattık ceza verdik dizi kurtarmaz 137 4 Yanıtla
  • Abdullah Baykal:
    2023’ten beri bebeklerin ölmesine göz yumdunuz yani 132 4 Yanıtla
  • Erkan Ölmez:
    Özel hastanelerde bölüm işletmesi mantığı yasaklanmadığı sürece bu işler bitmez sanıyormusunuz yeni doğan yoğun bakımda bunlar olurken dahili ve cerrahi koroner yoğunbakımlarda olmuyor mu sanki 121 4 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    hiç utanmıyorsun değilmi bakan bu açıklamayı yaparken? 121 4 Yanıtla
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