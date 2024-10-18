\'Yenidoğan Çetesi\'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu\'ndan açıklama var

Ekonomi

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iddianame tamamlandı. Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası çeteyle iş birliği yaptığı ortaya çıkan 19 hastane hakkında hukuki yaptırım süreci başlarken gözlerin çevrildiği Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

BAKAN MEMİŞOĞLU GÖZ MÜ YUMDU?

Olayların Bakan Memişoğlu'nun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde yaşanması "Olan bitene göz mü yumdu?" sorusuna akıllara getirdi. Yaptığı açıklamada bu konuya açıklık getiren Bakan Memişoğlu, "Olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" dedi.

Memişoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"İllegalite ile mücadele veya yanlış uygulamalar ile mücadele, insanımız hayatı ile ilgili mücadele hep peşinde olduk, peşinde olamaya devam edeceğiz. Kamuoyunun şu anda yenideoğan çetesi ile ilgili maalesef insanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar.

"HER ZAMAN PEŞLERİNDE OLDUK, OLACAĞIZ"

Gerçekten canice ve kabul edilemeyecek bir çete. Biz bunun her zaman peşinde olduk ve olacağız. Yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Her türlü cezayı, önlemeyi almaktayız. Bu Mayıs 2023 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı Emniyet Genel Müdürlüğümüze bildirmekle başlayan bir süreçti. Bu süreçte çeşitli dinlemeler ve delillerle beraber bu süreçte suçlular, suça isnat edenler tutuklandılar.

"DEVLET OLARAK GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Bu süreçte hem de cezalandırması hem de devlet olarak, Sağlık Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı olarak özellikle İstanbul Emniyeti, İçişleri Bakanlığı olarak gereğini yapmaktayız ve yapıyoruz. Bu süreç 2023 Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruşların ve kurumların koordinasyonlarıyla ilgaliteyi engellemek ve gerçekten insanlarımıza zarar veren, verecek olan kişileri gerekli cezalandırmayı yapmak için hep beraber gece gündüz çalıştığımız bir süreçti."

KONU TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplaması istemiyle TBMM'ye sonu önergesi verdi. Soru önergesinde hastanelerin isimlerine yer verilirken vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı başvuruların fark edilememesinin kabul edilebilir olmadığı belirtildi.

Günaydın'ın önergede yönelttiği sorular şöyle;