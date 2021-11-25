Üye Girişi
Şahinbey'de çiftçilere tohum ve gübre desteği - Son Dakika

Şahinbey'de çiftçilere tohum ve gübre desteği

25.11.2021 14:52
Şahinbey'de çiftçilere tohum ve gübre desteği

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin desteklenmesi için dağıttığı buğday tohumunu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin desteklenmesi için dağıttığı buğday tohumunu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Şahinbey Belediyesi üretimin artması ve çiftçinin desteklenmesi için beş yıldan bu yana çiftçilere 13 bin 273 ton arpa-buğday tohumu, 13 bin 835 ton gübre, 24 bin 285 ton hayvan yemi, 900 bin adet zeytin-fıstık fidanı, 283 aileye 210 büyükbaş, 2 bin 766 küçükbaş canlı hayvan dağıtımını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günler içerisinde çiftçilere buğday-arpa tohumu ve gübre dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Köyü'ne giderek çiftçilerle birlikte tohum ve gübreyi toprakla buluşturdu.

"Çiftçilerimiz büyük emek veriyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçinin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Kapcağız Mahallemizde çiftçilerimizle tarlada bir araya gelerek arpa, buğday, mercimek ve gübre ekimini gerçekleştirdik. Çiftçilerimize dağıtmış olduğumuz 13 bin ton arpa, buğday, mercimek ve 13 bin tonun üzerinde gübreyi toprakla buluşturmuş olduk. Çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Tarıma vermiş olduğumuz desteklerin yanı sıra hayvancılığa da vermiş olduğumuz destekler var. Bu güne kadar 24 bin tonun üzerinde yem dağıtımı gerçekleştirdik. Bir ay sonra 10 bin ton daha dağıtarak bu miktarı 34 bin tona çıkarmış olacağız. Hayvancılığın gelişmesi için meralara su kuyusu açtık, mera alanlarını gübreledik. İhtiyaç sahibi ailelerimize küçük ve büyükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunduk. Ayrıca arıcılığın gelişmesi için arılı kovan desteğinde bulunduk. Bunun yanı sıra yumurtacı atak cinsi tavuk dağıttık. Tarımla uğraşan çiftçilerimize 750 bin zeytin, 150 bin adet fıstık fidanı dağıttık. Arazilerine kolay ulaşabilmeleri için bin 500 kilometrenin üzerinde kadastro yolu yaptık. Çiftçilerimize silajlık mısır dağıtımı gerçekleştirdik. Bu güne kadar çiftçilerimize 323 milyon TL'nin üzerinde tarımsal destek sağlamış olduk. Bunun 190 milyonun üzerindeki kısmı Şahinbey Belediyemiz Tarafından karşılandı. Verilen bu desteklerle Şahinbey İlçesi'nde ekilmeyen alan kalmadı. Biz bunu bir milli mücadele olarak görüyoruz. Ekilmemiş bir karış alan bırakmayana kadar. Üretime destek vermeye devam edeceğiz. Böylelikle çiftçilerimiz ürün artışı sağlarken, Şahinbey Belediyesi olaraktan istihdama katkı sağlamış olduk. Özellikle pandemi sürecinde gıdanın ve gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Böylelikle üretim artışı sağlayarak, çiftçimize, vatandaşımıza ve ülkemize kazandırmış olduk. Hayırlı bereketli bir yıl diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey'de çiftçilere tohum ve gübre desteği
Şahinbey'de çiftçilere tohum ve gübre desteği
Şahinbey'de çiftçilere tohum ve gübre desteği
Şahinbey'de çiftçilere tohum ve gübre desteği

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Buğday, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şahinbey'de çiftçilere tohum ve gübre desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu 15:55 Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı 15:43 Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu
Interpol'ün yeni başkanı işkenceyle suçlanan BAE'li general Ahmed Nasır el Reisi oldu 14:10 Interpol'ün yeni başkanı işkenceyle suçlanan BAE'li general Ahmed Nasır el Reisi oldu Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada

Son Dakika Haberleri
15:54 Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
15:45 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
15:31 Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor
15:28 Bu köpek balığı, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam edebiliyor
15:24 Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüşte!
15:21 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
15:04 AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak açıklama: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı
15:03 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu
15:02 Eski emniyet müdüründen mide bulandıran iddia!
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı         
15:47
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Sanayi sitesinde 1'i polis 3 kişinin vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı Sanayi sitesinde 1'i polis 3 kişinin vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı         
12:27
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 16:08:10. #1.12#
SON DAKİKA: Şahinbey'de çiftçilere tohum ve gübre desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement