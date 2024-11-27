Sahte dolar krizi sonrası Kapalıçarşı'da dolar alımı durduruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte dolar krizi sonrası Kapalıçarşı'da dolar alımı durduruldu

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İstanbul'da 600 milyon dolar civarında sahne dolarların sürüldüğü öğrenildi. Sahte dolarlar gerçeğe yüzde 99 yakın. Vatandaşın ayırt etmesi imkansız. Para sayma makineleri de gerçek ve sahteyi tespit edemiyor. Döviz büroları ve bankalar dolar alımını durdurdu. Özellikle 50 doların sahtesinin piyasada olduğu belirtildi.

27.11.2024 09:58
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Türkiye'de son dönemde piyasada sahte dolarlar sürüldü. Gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız olan bu sahte paralar, para sayma makineleri tarafından bile tespit edilemiyor. Uzmanlar, bu durumun yazılım güncellemelerinin eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Sahte dolarların özellikle İstanbul Kapalıçarşı gibi yoğun para sirkülasyonu olan bölgelerde piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Kuyumcular ve döviz büroları bu durum karşısında tedbir almış durumda. Kapalıçarşı esnafı, sahte 50 dolarların yaygınlaşması nedeniyle birbirini uyararak bu banknotlarla işlem yapmayı reddediyor.

DW Türkçe'nin haberine göre; Kuyumcu Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Müşteriler 50 dolarla alışveriş yapmak istiyor ama kimse kabul etmiyor. Döviz büfeleri de almıyor. Esnaf bu konuda teyakkuzda" dedi.

"BANKALAR BİLE KABUL ETMİYOR"

Döviz ve altın piyasası uzmanı Adnan Kapukaya, "50 doları artık bankalar bile kabul etmiyor. İnsanlar tedirgin. Bu sahte paraları yapanlar 100 doları da üretebilir. Sorun çok ciddi" ifadelerini kullandı.

Yetkili Müesseseler Derneği Başkanı Mustafa Ünver, sahte paraların çoğunun Balkanlar, Ortadoğu ve Asya kaynaklı olduğunu belirterek, Türkiye'de de üretim yapıldığına dair bulgular olduğunu söyledi.

600 MİLYON DOLARLIK SAHTE PARA

Ünver, piyasada 500-600 milyon dolarlık sahte banknotların olduğunu söyledi. Uzmanlara göre, sahte 50 doları sıradan vatandaşın tespit etmesi çok zor. Ünver, "Orijinal para ile yüzde 99 eşleşen sahte bir banknotu anlamak mümkün değil. Para sayma makinelerinin yazılımları güncel olmalı" dedi.

Esnafın artık sadece üzerinde fligranı olan dolarları aldığı öğrenildi. Edilinen bilgiye göre; 100 doların da sahtesi yapıldı.

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Son Dakika Ekonomi Sahte dolar krizi sonrası Kapalıçarşı'da dolar alımı durduruldu - Son Dakika

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