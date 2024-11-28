Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

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Piyasada 60 ve 100 dolarlık sahte banknotların olduğu iddiası endişelendirirken, Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği Başkanı Mehti Şeren, katıldığı canlı yayında sahte doların nasıl fark edileceğini yaptığı testle anlattı.

28.11.2024 19:57  Güncelleme: 20:17
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Sahte dolarların piyasa yayıldığı iddiasının ardından vatandaşlar, "Sahtesini gerçeğinden nasıl ayırt edeceğiz?" sorusunu sormaya başladı. Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği Başkanı Mehti Şeren bu soruya katıldığı canlı yayında yaptığı testle yanıt verdi.

PİYASADA "SAHTE DOLAR" ENDİŞESİ

Başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların yayıldığı iddiası endişelere yol açtı. Vatandaşlar sahte dolarların nasıl anlaşılacağını merak ederken, bu soruya Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şeren, Habertürk canlı yayınında yanıt verdi.

CANLI YAYINDA SAHTE DOLAR TESTİ YAPTI

Canlı yayında test yapan Şeren, gerçek paraları para sayma makinesine koyup saydırdı. Makine paraları doğru sayarken, Şeren bir sahte para saymayı denedi. Makine bu kez sahte paraları ayırdı. Şeren paranın dokusundan ve renginden de anlaşılabileceğini söyledi.

Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Ekonomi, Finans, Güncel, Döviz, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • kemal yalçın:
    adminn uyuma... 60 dolar ne arar bazardaaa 13 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ferhat Eser 60 dolara deliğe tıpa sokturuyormuş 5 0 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    60 dolarlık banknotu test etmeye gerek yok, kesin sahtedir :)) 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    dolarım olmadı ama sterlinim oldu ilgilenmiyorum 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    dolara hucum edenler düşünsün kendi parasını yok sayanlar 2 1 Yanıtla
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