Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor

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Son günlerde piyasada dolaşıma sokulan 50 ve 100 dolarlık sahte banknotlar paniğe yol açtı. Bankacılık sektörü, sahte parayı tespit eden sistemleri güncelleyerek dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım attı.

01.12.2024 21:24  Güncelleme: 22:28
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son günlerde artış gösteren sahte dolar vakaları sebebiyle harekete geçti. Yurt dışında basıldığı öne sürülen sahte paraların İstanbul'da piyasaya sürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

TBB DEVREYE GİRDİ

Sahte paraların yol açtığı mağduriyetlerin sayısının yükselmesi, bankacılık sektörünü de hızlı önlemler almak zorunda bıraktı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından ATM'ler ile para sayma makineleri için kapsamlı bir güncelleme yapıldığı açıklandı.

Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor

TEKNOLOJİK GÜNCELLEMELER DEVREDE

TBB'nin açıklamasına göre, sahte dövizle mücadele çerçevesinde ATM'ler, para sayma cihazları ve sahte para kontrol sistemlerinde önemli iyileştirmelere gidilmeye başlandı. Yürütülen güncelleme çalışmalarıyla, sahte dolarları hızlıca belirleyecek olan ATM'lerin bu banknotları geri çevirmesi sağlanacak.

Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor

İŞLEM ANINDA REDDEDİLECEK

Uzmanlar tarafından söz konusu teknolojik yeniliklerin ATM'lere entegre edilişinin yaklaşık 7 ila 10 gün arasında bir süreyi kapsayacağı dile getiriliyor. Güncellemelerin sona ermesiyle beraber ATM'lerce sahte paralar anında tanınabilecek ve işlemler reddedilecek.

Sistem güncellemesiyle birlikte dolandırıcılık vakalarının engellenmesi ve vatandaşların maddi kayıplara uğramaması hedefleniyor. Bankacılık sektöründe hayata geçirilen bu önlem, piyasada güvenliği yükseltmeyi amaçlıyor.

Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM\'ler Güncelleniyor

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Teknoloji, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Dünya, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gariban:
    Yalan söylüyorlar ülkede para yok millet dolar almasin diye.. benden söylemesi dolar alin saklayin enflasyona yenilmeyin 12 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sanki Çok Para Varda 8 0 Yanıtla
  • Murat YILMAZ:
    Pekiiii, bankadan alınan sahte dolarlar milletin elinde mi patlayacak? Bir yetkili de çıksın bunu cevaplasın.. 7 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Neden işlem reddelıyor kardesim el koyacaksın baskasının canı yanmasın 4 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Ati alan üsküdari gecti 3 0 Yanıtla
  • Bekir Boylu:
    yine bir filim dönderiyorlar.bizede mal mal bakmak düşüyor.Ah ulan teyyo,gençliğimin içine sıçtın 2 0 Yanıtla
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