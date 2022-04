Sakıp Sabancı kabri başında anıldı - Son Dakika

Sabancı Holding'in 18 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Saime Gonca Artunkal, merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, kızı Sevil Sabancı, torunu Melisa Tapan, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticileri ve aile dostları katıldı.

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, "Sakıp Sabancı dediğimizde elbette aklımıza başarılı bir iş insanı olmasının yanı sıra ülkesini çok seven, Türk halkı tarafından çok sevilen, samimi, açık yürekli, pozitif, hoşgörülü ve sağduyulu kişiliği geliyor. Bununla birlikte yeni fikirlere önem veren ve çağının çok ötesini gören vizyoner bir liderdi." dedi.

Rahmetli Sakıp Sabancı'nın ortaya koyduğu vizyon ve değerler doğrultusunda işlerini yönettiklerini ve kendisine layık olmaya gayret ettiklerini belirten Timur, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi pusulaları olarak kabul ettiklerini söyledi.

"Sürdürülebilir yaşam için Türkiye ve dünyayı birleştiriyoruz"

Yaptıkları işlerin dünyadaki en iyi örnekleri arasında olmasını ve fark oluşturmasını hedeflediklerini ifade eden Timur, şunları kaydetti:

"Sakıp Sabancı'nın bizlere öğrettiği gibi çağımızın gereklerini yakalamak için her zamankinden çok daha iyi çalışıyoruz. Onun ileri görüşlülüğü ve liderlik özelliği bize her zaman örnek teşkil ederken gelecek için koşmaya devam ediyoruz. Rahmetli Sakıp Sabancı, 'yüreğinde hissedip coşkuyla çalışırsan oluşturduğun iyilikler ülkene varır' derdi. Biz de iyiliği ülkemize yaymak için Sabancı Gönüllüleri olarak Sabancı Cumhuriyet seferberliğini başlattık. Yenilediğimiz her bir okulu, diktiğimiz her bir fidanı bu topraklara ve Cumhuriyetimize armağan ettik.

Yine pandemi döneminde cephede çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla Yarın Bizim projesini hayata geçirerek yarınlarımıza sahip çıktık. Rahmetli Sakıp Sabancı her zaman ülkesine güvenirdi, inanırdı. Biz de Sabancı Topluluğu olarak sürdürülebilir yaşam için Türkiye ve dünyayı birleştiriyoruz. 60 binden fazla çalışanımızla ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bundan 18 yıl önce verdiği her öğüdün büyük bir bilgelik içerdiğini bugün attığımız her adımda anlıyoruz."