Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 40 kuruş zam gelmesi beklenirken tabelaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 95 kuruş olacak.

20.09.2024 09:14  Güncelleme: 09:25
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 40 kuruş zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 95 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Brent Petrol, İstanbul, Ekonomi, Enerji, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • VURKAÇOĞLU:
    Ucuzdu zaten yerinde bir karar olmuş ama 1.40 nedir 10 TL birden olsunki hep beraber uçmaya devam edelim. 59 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çok geç kaldı bizde niye zam gelmiyor diye merak etmiştik 53 0 Yanıtla
  • ????? ????:
    Dün akşam bu benzini iyi tuttular faiz kararı değişmedi demiştim nazar değdi şaşırıyordum zaten 2 aydır zam gelmedi diye 44 0 Yanıtla
  • Kenan Baybars:
    Brend petrol düşüşteyken böyle yükseldiğinde 100 dolar üstünü gördüğünde nasıl olacak acaba 22 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor - Son Dakika
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