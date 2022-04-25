Şampiyon Mersingücü - Son Dakika

Şampiyon Mersingücü

Şampiyon Mersingücü
Son Güncelleme: 25.04.2022 08:13

Mersin Voleybol Bölgesel Erkekler Ligi'nin 2001-2022 şampiyonu Mersingücü GSK oldu.

Toroslar 1000 Kişilik Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen voleybol bölgesel erkekler lig müsabakalarında oynanan karşılaşmalar sonucunda Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon oldu.

24 Nisan 2022 tarihinde, saat 15:30'da oynanan ligin son maçında Tarsus Gençlik Spor ile karşılaşan Mersingücü GSK voleybol takımı, 25-15, 25-22 ve 25-22 set sonuçlarıyla 3-0 galip gelerek şampiyon oldu.

Bu sezon ligde Tarsus Akademi Spor, Bozyazı Belediye Spor, Tarsus Gençlik Spor ve Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü yer aldı.

Mersingücü GSK geçtiğimiz günlerde karşılaştığı Tarsus Akademi Spor ve Bozyazı Belediye Spor maçlarından da 3-0'lık galibiyetlerle ayrılmıştı.

Çıktığı tüm maçlarını 3-0 galibiyet skoruyla süsleyen Mersingücü GSK, bu sonuçlarla Mersin birinci olarak 2. Lige çıkma finallerine katılma hakkı elde etmiş oldu.

Konu hakkında açıklama yapan Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nas, takım oyuncularını ve antrenörlerini tebrik etti. Amaçlarının 2. Lige çıkmak olduğunu söyleyen Nas, "Bu sezon iyi bir takım kurduk, lige iyi hazırlandık ve şampiyon olduk. Bu şampiyonlukla 2. Lige çıkmak için yapılacak final müsabakalarına katılma hakkı elde ettik. Öncelikli hedefimiz 2. Lig'e çıkmak ve orada kalıcı olduktan sonra üst liglerde Mersin'imizi en iyi şekilde temsil etmek." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Ekonomi Şampiyon Mersingücü - Son Dakika


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