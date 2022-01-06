Samsun'da 86 bin vergi mükellefi var

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da 86 bin vergi mükellefinin bulunduğunu açıklayarak, vergi bilincinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan V. Metin Uzun'dan yürütülen çalışma ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Devletlerin temel finansman kaynağı olan verginin, etkin ve sağlıklı bir şekilde toplandığı takdirde ülkelerin büyümesine ve gelişmesine doğrudan etki ettiğini ve günümüzde dünyanın gelişmiş ve refah seviyesi yüksek ülkeleri incelendiğinde vatandaşların gerçek anlamda vergi bilincine sahip olduğunu ve vergiyi vazife olarak değil vatandaşlık borcu olarak algıladıklarının görüldüğünü belirten Vali Dağlı, ülkede de son yıllarda gerçekleştirilen vergi düzenlemeleri ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planlarıyla vergi tahsilatında önemli bir artış sağlanmakla birlikte, ülkenin kalkınması ve gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılarak, kamu hizmetlerinin topluma daha etkin bir şekilde ulaştırılması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşamasının, ödenen vergilerle sağlanacağı bilincinin toplumun her kesimine verilmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Vatandaşların, teknolojik alt yapısını geliştiren Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de tüm işlemlerini 7/24 elektronik ortamda gerçekleştirebileceğini hatırlatarak, vergilerini zamanında ödeyen tüm vergi mükelleflerine teşekkür eden Vali Dağlı, 86 bin vergi mükellefi bulunan Samsun'da ekonomik faaliyetleri ve gelişmeleri yakından takip ederek, sektör ve mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun hizmetleri en iyi şekilde sunan ve yetkinlikleri geliştirmek suretiyle vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayan Vergi Dairesi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - SAMSUN