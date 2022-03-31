Samsun'da ihracat, ithalatı ikiye katladı - Son Dakika
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Samsun'da ihracat, ithalatı ikiye katladı

31.03.2022 12:39
Samsun'da ihracat, ithalatı ikiye katladı

Samsun'da şubat ayında geçen yıl aynı aya göre ihracat artarak 107,1 milyon dolar, ithalat ise azalarak 53,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun'da şubat ayında geçen yıl aynı aya göre ihracat artarak 107,1 milyon dolar, ithalat ise azalarak 53,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri Şubat 2022 verilerini açıkladı. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye'de ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun'da ise Şubat ayında geçen yıl aynı aya göre ithalatta düşüş ihracatta artış yaşandı. Şubat ayında Samsun'da 107,1 milyon dolar ihracat, 53,4 milyon dolar ihracat yapıldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Tokat'ta Şubat ayında ihracat 3,4 milyon dolar, ithalat 1,7 milyon dolar, Çorum'da ihracat 140,7 milyon dolar, ithalat 171 milyon dolar, Amasya'da ihracat 9 milyon dolar, ithalat 4,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. - SAMSUN

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Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Samsun, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da ihracat, ithalatı ikiye katladı - Son Dakika


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