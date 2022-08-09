Samsun haberi | Çanakkale'deki Ayvacık Barajına 110 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Samsun haberi | Çanakkale'deki Ayvacık Barajına 110 bin sazan yavrusu bırakıldı

09.08.2022 14:21
Samsun haberi | Çanakkale'deki Ayvacık Barajına 110 bin sazan yavrusu bırakıldı

Samsun yerel ekonomi haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ayvacık Barajı ve Çamköy Göletine 110 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ayvacık Barajı ve Çamköy Göletine 110 bin sazan yavru su bırakıldı.

Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi amacı ile çalışma başlatıldı.

Proje kapsamında, Edirne'deki İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen 110 bin adet yavru sazan balığından 108 bin adeti Ayvacık Barajına, 2 bini ise Çamköy Göletine bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, törende yaptığı konuşmada, bu çalışma ile nesli tehlike altında olan türlerin desteklenmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Projenin başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Ekici, "Farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından su kaynaklarının balıklandırılması projesi ile ilçemiz baraj ve göletimize toplam 110 bin adet yavru sazan balığımızı bıraktık." diye konuştu.

Törene, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker ile yetkililer katıldı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Hisarcık, Ayvacık, Çamköy, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun haberi | Çanakkale'deki Ayvacık Barajına 110 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haberi | Çanakkale'deki Ayvacık Barajına 110 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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