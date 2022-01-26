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Samsun-Havza ile Erzincan-Erzurum yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Samsun-Havza ile Erzincan-Erzurum yolu ulaşıma kapatıldı

26.01.2022 10:41
Samsun-Havza ile Erzincan-Erzurum yolu ulaşıma kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Samsun-Havza ile Erzincan-Erzurum yolunun ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Samsun- Havza ile Erzincan- Erzurum yolunun ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, saat 10.00 itibarıyla önemli kara yolu güzergahlarında güncel yol durumuna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırıldı. Kuzey Marmara ve TEM otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açıldı. Niğde- Pozantı Otoyolu Eminlik Kavşağı Pozantı yönü de trafiğe açıldı.

TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Osmaniye-Antep arası çift yönlü taşıt trafiğine kapatıldı.

Kağızman- Ağrı, Taşkent-Sarıveliler, Seydişehir-Beyşehir, Seydişehir-Akseki, Sivas- Kangal, Divriği-Arapgir, Kangal-Alacahan-Hekimhan yollarında ulaşıma izin verilmiyor.

Samsun-Havza yolu ile Erzincan-Erzurum yolu da ulaşıma kapatıldı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzincan, Tragger, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun-Havza ile Erzincan-Erzurum yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Samsun-Havza ile Erzincan-Erzurum yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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