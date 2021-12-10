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Samsun merkezli şirketten otomotiv yedek parçasında 200 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Samsun merkezli şirketten otomotiv yedek parçasında 200 milyon dolarlık ihracat

10.12.2021 11:08
Samsun merkezli şirketten otomotiv yedek parçasında 200 milyon dolarlık ihracat

Samsun'da yedek parça üretimi yapan Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Samsun'da yedek parça üretimi yapan Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Avrupa ve ABD menşeli pek çok otomobil, ağır vasıta, otobüs, çekici ve dorse markasına yedek parça üreten, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Rusya, Kazakistan, Nijerya, Güney Afrika, ABD, Çin ve İrlanda'da ofis, depo ve iş birlikleri bulunan şirket, 10 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi ve yaklaşık 4 bin çalışanıyla gelecek hedeflerini yüksek tutuyor.

Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu, AA muhabirine, 1994'te 150 metrekare alanda kurulan firmanın bugün 150 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren bir fabrikaya dönüştüğünü söyledi.

Portföylerinde 40 bin çeşit ürün bulunduğunu, 11 ülkede depolarının olduğunu belirten Altuncu, "40 bin çeşit üründen 20 binini üretiyoruz, 20 bininin de ticari olarak yaklaşık 160 ülkede 1500'ün üzerindeki müşteri networkümüze ihracatını sağlıyoruz. Bizim ürettiğimiz parçalar ağır vasıta sektörü kamyon, otobüs ve dorse dediğimiz ekipmanlar. Bunların imalat, ihracat ve ticaretini gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Hedef dünyadaki ilk 5 firmadan biri olmak

Altuncu, Sampa'nın gelecek 10 yıllık hedeflerini belirlediklerini, bu kapsamda ilk olarak imalat alanını 500 bin metrekareye çıkaracaklarını ifade etti.

Çalışan sayısını da 4 binden 16 bine yükseltmek istediklerini dile getiren Tarık Altuncu, şunları söyledi:

"İhracatımızı 200 milyon dolardan 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla 150 metrekareden 150 bine, 150 binden 500 bine... 11 ülkedeki depolarımız 25 ülkeye çıkacak 10 yıl içinde. 25 ülkede de yaklaşık 45 depo yapmayı planlıyoruz. Üretimimizin yüzde 95'ini ihraç ediyoruz. Türkiye'de sektörde lideriz, 10 yıl sonra da dünyada ilk 5'e girmeyi hedefliyoruz."

Sampa salgında da büyüme devam etti

Altuncu, salgın sürecinin çalışma koşullarını etkilediğini ancak o dönemi artıyla geçmeyi bildiklerini belirterek, "İstihdamımızı artırarak, tedbirlerimizi alarak daha az zararla atlattık. Aslında zarar demeyelim yüzde 20 de avro bazında büyüme sağladık. Pandemi sürecinde kendimize bir fırsat oluşturmuş olduk." diye konuştu.

Başarılarının arkasında geçmiş tecrübelerinin bulunduğunu dile getiren Altuncu, şunları kaydetti:

"Sektörümüzü çok iyi biliyoruz, çok iyi analiz ediyoruz. Çok çalışıyoruz ekip olarak. Bütün dünyaya global yaklaşıyoruz. Kendi networklerimizi oluşturuyoruz, kendi dağıtım ağımızı. Bu networkle de daha alt müşterilere ulaşma şansımız oluyor. Karlılığımızı daha iyi seviyeye getirme şansımız oluyor. Daha fazla çalışma odaklı bir ortama giriyoruz. Oturduğumuz yerden fason çalışmak değil, kendi markamızla daha çok müşteriye hizmet götürerek bunu sağlamaya çalışıyoruz."

Tam Gemi Şok Denemeleri, İhracat, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun merkezli şirketten otomotiv yedek parçasında 200 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Samsun merkezli şirketten otomotiv yedek parçasında 200 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
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