Samsung, 2022 Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde iki ödülün sahibi oldu - Son Dakika
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Samsung, 2022 Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde iki ödülün sahibi oldu

22.06.2022 15:26
Samsung, 2022 Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde iki ödülün sahibi oldu

Samsung Türkiye, müşteri deneyimi dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan ve Awards International tarafından organize edilen 2022 Türkiye Müşteri Deneyimi Yarışması'nda Best Customer Service (En İyi Müşteri Hizmetleri) kategorisinde altın, Best Use of Technology (En İyi Teknoloji...

Samsung Türkiye, müşteri deneyimi dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan ve Awards International tarafından organize edilen 2022 Türkiye Müşteri Deneyimi Yarışması'nda Best Customer Service (En İyi Müşteri Hizmetleri) kategorisinde altın, Best Use of Technology (En İyi Teknoloji Kullanımı) kategorisinde ise gümüş ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Türkiye, müşteri deneyimi dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan, Awards International tarafından organize edilen 2022 Türkiye Müşteri Deneyimi Yarışması'nda bir kez daha birbirinden önemli ödüllerin sahibi oldu.

İlki geçen yıl düzenlenen organizasyon, bu yıl ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi ve toplam 145 finalist, 27 farklı kategoride yarıştı.

Samsung Türkiye, müşteri ihtiyaçlarını odağına alan, mutlak müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlayan ve buna yönelik geliştirilen strateji ve uygulamalarla ödül almaya hak kazandı.

Mobil ürünler için sunulan kesintisiz hizmet stratejisine bağlı olarak Samsung Türkiye, dijital kanallardan servis merkezlerine kadar tüm hizmetleri uçtan uca ve eksiksiz bir şekilde müşterilerine sunuyor.

Mobil ürünler servis merkezlerinde sunulan randevusuz hizmetler, 1 saatte onarım, yedek cihaz opsiyonu ve hızlı değişime ek olarak yeni devreye alınan Kolay Servis Uygulaması (kapıdan kapıya) ile servis merkezinde cihaz tanıtımı ve satışına olanak sağlayan uygulamaları da En İyi Müşteri Hizmetleri kategorisinde birinci olunmasına önemli bir katkı sundu.

Bunun yanında Samsung Members aplikasyonu, İşitme Engellilere özel destek kanalı (duyaneller.com), Uzaktan Bağlantı, Video Destek gibi teknolojik kanalların ve araçların kullanımı da "En İyi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde gümüş ödüle layık görülmesini sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Türkiye Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül, Samsung, teknoloji geliştiricisi ve inovasyon lideri bir marka olarak, sunduğu ürün ve hizmetlerle müşterilerin hayatlarına artı değer katmayı hedeflediğini belirtti.

Topgül, şunları kaydetti:

"Bu misyona paralel olarak biz de servis merkezlerimizde insanı ve zamanı odağa alan, müşterilerimize kesintisiz bir mobil iletişim deneyimi sağlamayı amaçlayan bir süreç uyguluyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimiz servis merkezlerimize randevusuz bir şekilde gelebiliyor ve ortalama 1 saatte onarım hizmeti alabiliyor. 1 saatten uzun sürecek onarımlarda ise kendilerine yedek cihaz veriliyor. Ayrıca, bunu tercih etmeyen kullanıcılarımızın cihazlarını, adreslerine motokurye ile ulaştırıyor, anında değişim imkanı ile ayrıcalıklı bir hizmet deneyimini yaşamalarını sağlıyoruz.

Kesintisiz iletişim stratejimize paralel olarak servis merkezlerimiz yanında; çağrı merkezi, WhatsApp destek hattı, canlı destek, Samsung Members uygulaması, Samsung Forum, uzaktan bağlantı, video destek ve web sitemizin destek bölümüyle, kısaca dijital destek kanallarıyla da müşterilerimizin her daim yanındayız. Bu hayata geçirdiğimiz uygulama ve projelerin 2022 Türkiye Müşteri Deneyimi Yarışması'nda birbirinden değerli jüri üyeleri nezdinde değer görmesi ve ödüle layık görülmesi bizleri çok gururlandırdı. Başarıya giden bu yolculukta bizlerle olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bu değerli ekibin katkısıyla müşterilerimiz için en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Türkiye, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung, 2022 Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde iki ödülün sahibi oldu - Son Dakika

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