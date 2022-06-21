Samsung Galaxy S22 serisiyle en karanlık ortamlarda dahi "mükemmel" kamera deneyimi - Son Dakika
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Samsung Galaxy S22 serisiyle en karanlık ortamlarda dahi "mükemmel" kamera deneyimi

21.06.2022 12:58
Samsung Galaxy S22 serisiyle en karanlık ortamlarda dahi "mükemmel" kamera deneyimi

Samsung Galaxy S22 serisinin S21 ve S21+'dan yüzde 23 daha büyük sensör boyutu, uyarlanabilir Piksel Teknolojisi ve Nightography gibi özellikleri sayesinde akıllı telefonun kamerası çok daha fazla ışık alabiliyor, ayrıntıları aktarabiliyor ve karanlık ortamlarda dahi içeriği daha çarpıcı...

Samsung Galaxy S22 serisinin S21 ve S21+'dan yüzde 23 daha büyük sensör boyutu, uyarlanabilir Piksel Teknolojisi ve Nightography gibi özellikleri sayesinde akıllı telefonun kamerası çok daha fazla ışık alabiliyor, ayrıntıları aktarabiliyor ve karanlık ortamlarda dahi içeriği daha çarpıcı hale getirecek biçimde yakalayabiliyor.

Samsung açıklamasına göre, Samsung Galaxy S22 serisi daha geniş sensör ve "Uyarlanabilir Piksel" teknolojisiyle gece fotoğrafçılığında kullanıcılara avantajlar sunuyor. Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+ ve S22'nin donanım ve yazılım teknolojileri uyum içinde çalışarak akıllı telefonun daha fazla ışık almasını sağlıyor. En küçük ayrıntıları ve renkleri en doğal haliyle yakalayarak düşük ışıkta dahi adeta bir fotoğraf makinesine dönüşüyor. Bu sayede gece ne kadar karanlık olursa olsun çekilen her kare kendiliğinden aydınlanıyor.

Galaxy S22+ ve S22, "olağanüstü" görseller yakalamaya yardımcı olmak için güçlü 50 MP ana kamera, 10 MP telefoto lensler ve 12 MP ultra geniş lenslerle donatıldı. İyi fotoğraflar çekmek için artık aydınlatılmış bir ortam gerekmiyor. Yapay zeka (AI), "VDIS" teknolojisi ve "Otomatik Çerçeve" özelliği sayesinde Galaxy S22 Ultra, S22+ ve S22, kamera odağını, ışığı ve renkleri otomatik olarak ayarlayabiliyor. Hareket halindeyken veya ışık kaynağı yokken dahi keskin bir içerik yakalamaya imkan sağlıyor. Galaxy S22 Serisi, çekilen fotoğraf ve videolara, portre modu, nesneyi arka plandan ayırarak öne çıkaran yapay zeka destekli "Stereo Derinlik Haritası" gibi özellikler sayesinde yeni bir boyut getiriyor.

Mükemmel gece fotoğrafları çekmek için 4nm işlemci gücüne sahip Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+ ya da S22, en ileri teknolojileri kullanıcılarla buluşturuyor. Samsung, S22 Serisinin "Nightography" özelliğinden en iyi şekilde faydalanmak için ipuçları sunuyor.

Galaxy S22 serisi, gece fotoğrafçılığında herkesi bir profesyonele dönüştürmek için şunları öneriyor:

"Telefonunuzu sabit tutun ya da tripod kullanın. Çekimlerinizi yaparken bir tripod kullanın ya da akıllı telefonunuzu sabit tutmaya çalışın. Bu sayede çekim esnasında teknik uzmanlığını kullanması için kameranıza doğru ortamı sağlamış olacaksınız. Gecenin karanlığını avantaja çevirin. Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+ ve S22'nin karanlık ortamlar için sunduğu sezgisel teknolojiler gece fotoğrafçılığı için en iyi açıları size sunacak. Elinizdeki malzemeleri en iyi şekilde kullanın. S22 Ultra, S22+ ve S22'nin ileri düzey kamera özelliklerinden en iyi şekilde faydalanmak için tüm özellikleri ve işlevleri tanıyın."

YORUMLAR
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Samsung katlanabilir telefon ekranlarında önemli bir adım attı! Samsung katlanabilir telefon ekranlarında önemli bir adım attı!
Kaynak: AA

Samsung Galaxy, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung Galaxy S22 serisiyle en karanlık ortamlarda dahi 'mükemmel' kamera deneyimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsung Galaxy S22 serisiyle en karanlık ortamlarda dahi "mükemmel" kamera deneyimi - Son Dakika
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