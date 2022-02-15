Üye Girişi
Samsung, The Freestyle'ı Türkiye'de ön satışa sunacak - Son Dakika

Samsung, The Freestyle'ı Türkiye'de ön satışa sunacak

15.02.2022 13:56
Samsung, The Freestyle'ı Türkiye'de ön satışa sunacak

Samsung, yeni taşınabilir ekran ve eğlence cihazı The Freestyle'ın Türkiye'de ön satışa sunulacağını duyurdu.

Samsung, yeni taşınabilir ekran ve eğlence cihazı The Freestyle'ın Türkiye'de ön satışa sunulacağını duyurdu.

Samsung'tan yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat'ta başlayacak sınırlı sayıdaki ön satışlar, 28 Şubat gün sonuna kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında Freestyle'ı satın alan kullanıcılara, Galaxy A32 akıllı telefon ve Freestyle için taşınabilir batarya hediye edilecek.

Verilen bilgiye göre, Samsung'un yeni 'The Freestyle' projeksiyon cihazı, akıllı hoparlörü ve ortam aydınlatma cihazı özelliklerini hafif ve taşınabilir tek bir cihazda bir araya getiriyor.

The Freestyle, yalnızca 830 gram ağırlığıyla, herhangi bir alanı anında bir ekrana dönüştürmeye imkan sağlıyor.

Çok amaçlı döner yapısı, 180 dereceye kadar dönüş sağlayarak masa, yer, duvar hatta tavan gibi tüm yüzeylerde yüksek görüntü kalitesi sağlarken ayrı bir ekran yüzeyi gerektirmiyor.

The Freestyle projeksiyon cihazların sınırlı sayıda ön satışı 28 Şubat gecesi saat 23: 59'a kadar shop.samsung.com.tr ve yetkili çevrim içi satış kanalları üzerinden devam edecek.

The Freestyle için Türkiye satış fiyatı KDV dahil 15 bin 999 TL olarak açıklandı.

YORUMLAR
500

28 Şubat, Türkiye, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung, The Freestyle'ı Türkiye'de ön satışa sunacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:47 Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:02:38. #1.11#
SON DAKİKA: Samsung, The Freestyle'ı Türkiye'de ön satışa sunacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement