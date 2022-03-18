Samsung'un geleneksel "Büyük TV Günleri" kampanyası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung'un geleneksel "Büyük TV Günleri" kampanyası başladı

18.03.2022 15:32
Samsung'un geleneksel "Büyük TV Günleri" kampanyası başladı

Samsung, bu yıl 18-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Büyük TV Günleri" kampanyası ile müşterilere üstün teknolojili Samsung TV'lere avantajlı teklif ve fiyatlar ile sahip olma fırsatı sunuyor.

Samsung, bu yıl 18-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Büyük TV Günleri" kampanyası ile müşterilere üstün teknolojili Samsung TV'lere avantajlı teklif ve fiyatlar ile sahip olma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında, Samsung markalı seçili model televizyonlardan birini satın alanlara çeşitli tutarlarda Para Yüklü Kart hediye ediliyor.

16 yıldır global TV pazarındaki önemli konumunu sürdüren teknoloji devi Samsung, 18-31 Mart 2022 tarihleri arasında devam eden "Büyük TV Günleri" kampanyası kapsamında, kullanıcılara seçili Samsung TV ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuyor.

"Büyük TV Günleri" kampanyasında Samsung'un NEO QLED, QLED, Crystal UHD, UHD ve Lifestyle olmak üzere seçili TV ürünlerini alan herkes, 750 TL'den başlayarak 16 bin liraya varan Para Yüklü Kart hediyesi alabilecek.

Kampanya ile ilgili tüm detaylar için Samsung'un internet sitesinden ve Samsung Çağrı Merkezi'nden bilgi alınabiliyor.

YORUMLAR
500
Dev dünya markaları Antalya'da ihracatçı ve tedarikçilerle buluşacak Dev dünya markaları Antalya'da ihracatçı ve tedarikçilerle buluşacak 1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacak 1 milyon kitap vatandaşlarla buluşacak

31 Mart, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'un geleneksel 'Büyük TV Günleri' kampanyası başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:08:08. #1.12#
SON DAKİKA: Samsung'un geleneksel "Büyük TV Günleri" kampanyası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement