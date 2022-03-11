Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,6 arttı - Son Dakika
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Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,6 arttı

11.03.2022 10:04
Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,6 arttı

Sanayi üretimi ocak ayında yıllık bazda yüzde 7,6 artış sağladı.

Sanayi üretimi ocak ayında yıllık bazda yüzde 7,6 artış sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 7,6 arttı. sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı. - İSTANBUL

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Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,6 arttı - Son Dakika


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