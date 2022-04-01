Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Edirne'de iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Avrupa'daki büyük sanayi firmalarının yeni yer arayışında olduğunu belirterek, "Geleceğin ülkesi şu anda Türkiye. Türkiye'de geleceğin alanı ise Trakya" dedi.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "İş Dünyasının Sorunları ve Çözüm Önerileri" toplantısına katıldı.

Büyükdede, Türkiye'de sanayi alanlarının toplam büyüklüğünün 278 bin 229 hektar olduğunu ve ülke topraklarının yüzde 0,36 gibi küçük bir kısmını kapladığını ifade etti.

Türkiye'nin sanayi anlamında gelişmesi gerektiğini belirten Büyükdede, "Bakanlığımızda kendimize bir hedef koyduk. Biz Türkiye alanının yüzde biri kadar alanda sanayi alanı istiyoruz. Mevcudun 3 katına yakını kadar büyümek istiyoruz." dedi.

Büyükdede, Avrupa'da sanayisi gelişmiş birçok ülkenin firmalarının kendilerine yakın ülkelerde faaliyet yürüttüğünü dile getirdi.

Bu ülkelerde farklı sorunlar yaşandığı için firmaların yeni yer arayışlarına girdiğini aktaran Büyükdede, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'ndeki firmalar bugüne kadar kendilerine en yakın olan AB içindeki ülkelere Slovenya'ya, Macaristan'a, Romanya'ya, Polonya'ya ve Bulgaristan'a taşındılar. Bu ülkelerde de problem çok büyüdü. Bulgaristan'a gidenler geri gelmeye başladı. Çünkü çalıştıracak adam yok, altyapıları yok. Romanya doldu, Polonya şu an çok aktif. Almanya oraya taşınıyor. Almanya yaşlılıktan dolayı çok sıkıntı çekiyor ve firmalarını başka ülkelere taşımaya başladı.

Ama geleceğin ülkesi şu anda Türkiye, Türkiye'de geleceğin alanı ise Trakya. İstanbul'un içini boşaltıyoruz bir taraftan. Yarısı Trakya'ya transfer oluyor yarısı şu anda Sakarya'ya transfer oluyor. Bununla beraber Bilecik dolmaya başladı."

Büyükdede, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Edirne'ye büyük katkıları olacağını vurguladı.

Edirne'yi planlarken dış dünyanın Türkiye'den taleplerini, özellikle transit geçişin Edirne'ye getireceklerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Büyükdede, "Bence büyük bir imkan oluşacak ve olmaya devam ediyor. Eğer hazır olmazsak pastadan Edirne bu payı kapamayabilir." dedi.

"Bütün kamuoyuyla işi sağlam tutacağız"

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise Edirne'nin tarım ve hayvancılığın ön planda olan bir il olduğunu söyledi.

Üretilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesinde bazı sorunlar yaşandığını dile getiren Canalp, Keşan'da kurulacak Gıda İhtisas OSB ve ilçelerde kurulacak OSB'lerle hammaddenin işlenebileceğini ifade etti.

Kente katma değer sağlayacak OSB'lerin kurulduğuna dikkat çeken Canalp, "Bu yatırımlar Edirne'nin tam can alıcı ihtiyacına cevap verecek bir yatırım olacak. Bu sefer bütün kamuoyuyla işi sağlam tutacağız. El ele gönül gönüle vereceğiz. Edirne'de üretilmiş tarımsal ham maddenin nihai ürün haline getirilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Toplantıya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Edirne Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Emre Alp, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut ve iş insanları katıldı.