Üye Girişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

03.11.2021 22:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haberleşme teknolojileri kümelenmesinin 140 milyon liralık yerli ve milli 5G donanım yazılım geliştirme projesine TÜBİTAK olarak katkı sağladıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haberleşme teknolojileri kümelenmesinin 140 milyon liralık yerli ve milli 5G donanım yazılım geliştirme projesine TÜBİTAK olarak katkı sağladıklarını söyledi.

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Yerli aşıya ilişkin yöneltilen sorular üzerine Varank, Türkiye'de sadece inaktif aşı bulunmadığını, yeni bir teknoloji olan VLP temelli bir aşı çalışması olduğunu da belirtti.

Varank, kendisinin de söz konusu aşı çalışmasında faz 1'de gönüllü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yani deney hayvanları çalışmasından sonra ben bu aşıda gönüllü oldum. Bilim insanlarımızı desteklemek için, bilime katkı sağlamak için. Bu riskli bir durum ama biz yaptığımız işlerde canımızı ortaya koymasını biliyoruz. Gönüllüye ihtiyacımız var. Siz aşıyı geliştirebilirsiniz ama faz 1, faz 2 ve faz 3'te yeterli gönüllüye sahip olamazsanız, yeterli gönüllüyü bulamazsanız bu aşıların neticeye ulaşma şansı olmaz."

TURKOVAC'a da yıl sonu gelmeden Sağlık Bakanlığının acil kullanım onayını vereceğini dile getiren Varank, gönüllülerin yerli aşının etkinliğine yönelik bilgileri paylaşmasının etik olmayacağını ifade etti.

Varank, kendisinin aşıya ilişkin antikor seviyesini ölçtürdüğünü işaret ederek, talep edenlerle paylaşabileceğini söyledi.

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan kadın sayısına ilişkin bir soru üzerine Varank, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışanların yüzde 28'inin kadın olduğunu dile getirdi.

Varank, bu yıl Bakanlık tarafından atanan 24 yöneticinin 8'inin kadın olduğuna işaret ederek, bu rakamın yükselmesini istediklerini anlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkelin'in kalkınma ajansları destek programları için etki analizlerinin yapılmadığı iddiası üzerine Varank, sunumun başında etki analizlerini gösterdiğini ve bütün çalışmalarla ilgili söz konusu çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

Varank, kalkınma ajanslarının da mevzuat gereği en geç 3 yıl içerisinde etki analizlerini yapmak zorunda olduklarına dikkati çekerek, "189 destek programına dair değerlendirme çalışması gerçekleştirildi. 17 kalkınma ajansımızın 80 programına ilişkin değerlendirme çalışmaları ise sürüyor." dedi.

Açıkelin'in kalkınma ajanslarının belediyelerle ve kooperatiflerle çalışmadığı iddiası üzerine Varank, bu söylemin gerçeği yansıtmadığını, belediyelerin 2 bin 407 projesine 2021 fiyatlarıyla yaklaşık 1,8 milyar liralık destek sağlandığının altını çizdi.

Varank, 279 kooperatifin projesine de 2021 fiyatlarıyla 163 milyon liralık destek sağladıklarını kaydetti.

"5G ve ötesi teknolojiler için öncelikle bir yol haritası hazırladık"

Uluslararası doğrudan yatırımlarla ilgili bir soru üzerine Varank, 1975-2001 yılı ödeminde söz konusu yatırımların sadece 14 milyar dolar olduğunu belirtti.

Varank, uluslararası doğrudan yatırımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Göreve geldiğimiz tarihten bu yana uluslararası doğrudan yatırımların kümülatif tutarı 133 milyar doları geçti. Yani 17 kat artmış durumda. 2002 yılına kadar ülkemize yılda ortalama 518 milyon dolar yabancı sermaye gelirken göreve gelmemizle birlikte bunu da 21 kat arttırarak 12 milyar dolara çıkardık."

5G teknolojisine yönelik bir soru üzerine Varank, Türkiye'de bu teknolojiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin yabancı bir 5G teknolojisini tercih ettiği ifadesinin doğru olmadığını kaydeden Varank, şu anda dünyada bu teknolojide ilgili ciddi bir yarış olduğunu ve en önde giden ülkenin Çin olduğunu ifade etti.

Varank, Türkiye'nin de yerli ve milli olarak 5G teknolojilerinin geliştirilmesiyle ilgili bir insiyatif aldıklarını kaydederek, "5G ve ötesi teknolojiler için öncelikle bir yol haritası hazırladık ve haberleşme teknolojileri kümelenmesinin 140 milyon liralık yerli ve milli 5G donanım yazılım geliştirme projesine TÜBİTAK olarak katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Biz zaten maaş vermiyoruz, araştırmacılara burs veriyoruz"

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün "Harvard'tan gelen doktora öğrencisine 4 bin 500 lira maaş veriliyor" iddiası üzerine Varank, söz konusu desteğin TÜBİTAK'ın en düşük bütçeli projesi olduğunu ve bunun başlangıç programı olduğunu anlattı.

Varank, akademik ve sanayi destek programlarıyla 26 farklı destek programı uyguladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bizim projelerimizde 50 milyon liraya kadar bütçe verdiğimiz projeler de var. Dolayısıyla burada en düşük olanı seçip buradan eleştiri yapmayı biz haklı bulmuyoruz. Harvard'ta doktora yapıp Türkiye'ye dönmüş kişilere 4 bin 500 lira maaş verildiği iddiası da doğru değil. Biz zaten maaş vermiyoruz, araştırmacılara burs veriyoruz. Şu anda yurt dışından dönüp 26 bin liraya kadar burs alan araştırmacılar mevcuttur."

Koç Holding'e negatif anlamda ayrımcılık yapıldığı iddiası üzerine Varank, ayrımcılık yapılmadığının en güzel örneğinin söz konusu firmanın ürettiği yerli şanzıman olduğunu ifade etti.

Bu şanzımanın TÜBİTAK projesiyle geliştirildiğine işaret eden Varank, bu ürünün tanıtımını da Ali Koç ile birlikte yaptıklarını söyledi.

(Sürecek)

Türkiye, Milli, TBMM, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi 22:53 Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor 22:44 Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin 22:32 Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin
Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı 21:53 Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu 21:39 Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı 21:12 Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir 20:35 TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu 19:14 Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu

Son Dakika Haberleri
22:55 Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı
22:52 Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi
22:50 3 Kasım korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
22:44 Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor
22:37 Popüler sosyal medya platformu Instagram'da mesajlara erişim sorunu yaşanıyor
22:34 Vitor Pereira tartışma tartışma yaratan sözlerini açıkladı: Dünyanın en iyi takımı değiliz
22:31 Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin
22:17 Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti
21:52 Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı
21:37 Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı
Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı         
22:56
3 Kasım korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç? 3 Kasım korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?         
22:50
Vitor Pereira tartışma tartışma yaratan sözlerini açıkladı: Dünyanın en iyi takımı değiliz Vitor Pereira tartışma tartışma yaratan sözlerini açıkladı: Dünyanın en iyi takımı değiliz         
22:35
Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti         
22:17
Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü         
21:51
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı         
21:37
Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721         
21:03
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 23:03:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement