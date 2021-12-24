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Sandıklı'da jeotermal suyla tropikal türde balık üretimine başlandı - Son Dakika

Sandıklı'da jeotermal suyla tropikal türde balık üretimine başlandı

24.12.2021 12:25
Sandıklı'da jeotermal suyla tropikal türde balık üretimine başlandı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, bir ilke daha imza attıklarını ifade ederek jeotermal kaynak suyu ile balık yetiştirmeye başladıklarını kaydederek, "Quaponik sistem ile tropikal akvaryum balıkları ARGE çalışması yapılmış olup, 10 farklı tür ile yaklaşık 12 bin balık...

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, bir ilke daha imza attıklarını ifade ederek jeotermal kaynak suyu ile balık yetiştirmeye başladıklarını kaydederek, "Quaponik sistem ile tropikal akvaryum balıkları ARGE çalışması yapılmış olup, 10 farklı tür ile yaklaşık 12 bin balık kapasiteli tesisimiz, Sandıklı Belediyesi Çiçek Seramızın içerisinde kurulmuştur" dedi.

Sandıklı Belediyesinin iştiraki olan SANJET A.Ş tarafından, jeotermal suyla tropikal akvaryum balığı üretim çalışması başladı. Bu kapsamda jeotermal ısıtmalı kapalı devre quaponik sistem ile tropikal akvaryum balıkları ARGE çalışması yapılarak, 10 farklı tür ile yaklaşık 12 bin balık kapasiteli tesis, Sandıklı Belediyesi Çiçek Serası içerisinde kuruldu. Tesisin kurulum amacının, en büyük üretim maliyetlerinden biri olan suyun ısıtılmasının, jeotermal suyla yapılarak kış aylarından etkilenmeden 12 ay boyunca üretim yapılmasını sağlamak olduğu belirtildi. Bu kapsamda genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde oluşan sıcak iklim şartlarının, ilçede de oluşumunu jeotermal suyla sağlayarak, soğuk iklimlerde de balık üretilebileceği kanıtlandı.

"Balık üretimi için gerekli olan kış mevsiminde su sıcaklığını jeotermal suyla sağlıyoruz"

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, jeotermal kaynak suyu sadece ısıtmada değil bir çok alanda kullanarak farklı üretimler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Başkan Çöl, "Sandıklı Belediyesi olarak üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymanın mutluluğunu duyuyoruz. Jeotermal suyla önce Sandıklımızı ısıttık, seralarımızda domates ürettik, meyve sebzelerimizi kuruttuk bununla hayalimiz suyumuzun 4 farklı alanda kullanılmasıydı ve gördüğünüz gibi artık balık yetiştirmeye başladık. Burada en önemli nokta kışın su sıcaklığını jeotermal suyla ısıtarak maliyetleri en düşük noktalara çekerek, ekonomiye katkı sağlayıp, üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Sandıklı Belediyesi üretiyor, üretmeye devam edecek" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da jeotermal suyla tropikal türde balık üretimine başlandı
Sandıklı'da jeotermal suyla tropikal türde balık üretimine başlandı
Sandıklı'da jeotermal suyla tropikal türde balık üretimine başlandı

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Araştırma Geliştirme, Mustafa Çöl, Karahisar, Jeotermal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sandıklı'da jeotermal suyla tropikal türde balık üretimine başlandı - Son Dakika Ekonomi


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