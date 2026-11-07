SANKON, Letonya ile yaklaşık 10 yıllık işbirliğini iş forumuyla güçlendirmek istiyor

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyet, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans'ı ziyaret etti.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Letonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülkenin iş dünyası arasında işbirliği olanaklarının artırılması ve karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cevahiroğlu, Türkiye ile Letonya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yaklaşık 10 yıldır sürdürülen çalışmaların bundan sonraki süreçte de aynı kararlılık ve güçlü işbirliği anlayışıyla devam edeceğini vurguladı.

Cevahiroğlu, iki ülkenin iş dünyasını bir araya getirmek, Türk şirketleri ile Letonya şirketlerinin ortak projeler geliştirmelerini sağlamak, iş ortaklıkları kurmalarına ve karşılıklı ticari anlaşmalar gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye-Letonya İş Forumu ve Ekonomik İşbirliği Konferansı düzenlenmesini de önerdi.

Hasans ise Türkiye ile Letonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerine işaret etti.