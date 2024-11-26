Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kurayla 105 personel aldı

Ekonomi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞANBEL Enerji A.Ş.'ye alınacak 100 Beden işçisi ve su tesisatçısı ile 5 büro personeli (bayan) olmak üzere toplam 105 personel alımı için noter huzurunda kura çekildi. 10 ay süreyle çalıştırılacak 105 personel alımı için başvuru şartlarını taşıyan 2340 aday arasından 105 kişi, çekilen kurayla belirlendi.

Kura çekim programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol,ŞANBEL Genel Müdürü İbrahim Kaymaz katıldılar. İşçi alımlarının gerçekleştiği kura çekiminde konuşan Şanlıurfa büyükşehir belediyesi Başkanı Gülpınar, şeffaf ve adaletli işçi alımına bir kez daha vurgu yaptı.

Bu personel alımlarının hem Belediyenin hem de vatandaşların beklentilerini karşılamaya yönelik olduğunu Belirten Başkan Mehmet Kasım Gülpınar,"Bugün, Şanlıurfa'mızın gelişimi ve hizmet kalitesini daha da ileriye taşıyabilmek için önemli bir adım daha atıyoruz. ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün içme suyu, kanalizasyon, bakım-onarım ve diğer kritik hizmetlerde görev alacak 105 yeni çalışma arkadaşımızı belirleyeceğimiz kura çekiminde bir aradayız. ŞANBEL Enerji A.Ş. aracılığıyla yapılacak olan personel alımı, hem belediyemizin hem de halkımızın beklentilerini karşılamaya yönelik büyük bir adımdır. Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman adaletin ve şeffaflığın tarafındayız. Daha önce gerçekleştirdiğimiz tüm personel alımlarında olduğu gibi, bu alımda da noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile hakkaniyeti ve eşitliği sağlıyoruz. Kura çekimi, adaletin ve hakkın yerini bulması adına attığımız bir adımdır ve bugün de bunu en iyi şekilde hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"KADIN ÇALIŞANLARA YER VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Başkan Gülpınar, büro personeli olarak işe başlatılan 5 bayan personel alımının önemli olduğuna vurgu yaparak, " Özellikle büro personeli kadrosunda kadın çalışanlara yer vermiş olmaktan gurur duyuyoruz. Kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmek ve onların emeğini belediye hizmetlerimize kazandırmak bizim için çok değerli" dedi.

"HEP BİRLİKTE DAHA GÜZEL HİZMETLERE İMZA ATACAĞIZ"

Kura sonucu işe başlamaya hak kazanan personeli tebrik eden Başkan Gülpınar, bu alımlarla birlikte teknik ve saha çalışmalarının güçlendirilerek, vatandaşların taleplerine daha rahat karşılık verileceğini belirtti. Başkan Gülpınar, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: "Bu istihdam süreci, sadece teknik ve saha çalışmalarını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın memnuniyetini artıracak hızlı ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışının tesisine de katkı sağlayacaktır. Kura çekim sürecinin, adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, aramıza katılacak arkadaşlarımızın ŞUSKİ'nin hizmet standartlarına uygun olarak belirlenmesini temin edeceğiz. Buradan aramıza katılacak tüm arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Şanlıurfa'mız için hep birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağımıza olan inancımı ifade etmek istiyorum."

Başkan Gülpınar'ın konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekimi yapıldı.