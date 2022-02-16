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Şanlıurfa'da indirim uygulamayan marketlerde fiyat denetimi - Son Dakika

Şanlıurfa'da indirim uygulamayan marketlerde fiyat denetimi

16.02.2022 14:29
Şanlıurfa'da indirim uygulamayan marketlerde fiyat denetimi

Şanlıurfa'da zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki zincir marketlerde KDV denetimi yaparak indirim uygulamayan marketlere yaptırım uyguladı.

Şanlıurfa'da zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki zincir marketlerde KDV denetimi yaparak indirim uygulamayan marketlere yaptırım uyguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimine yönelik, Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçedeki zincir marketlerde ortak denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontrol gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde KDV geçişinin devam ettiği görülen işletmeye yaptırım gerçekleştiren ekipler, yeni fiyat tarifelerinin bir an önce raf fiyatlarına yansıtılmasını istedi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da indirim uygulamayan marketlerde fiyat denetimi
Şanlıurfa'da indirim uygulamayan marketlerde fiyat denetimi
Şanlıurfa'da indirim uygulamayan marketlerde fiyat denetimi
Şanlıurfa'da indirim uygulamayan marketlerde fiyat denetimi

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Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa, Türkiye, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da indirim uygulamayan marketlerde fiyat denetimi - Son Dakika Ekonomi


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