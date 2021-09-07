Uluslararası Göç Örgütü arasında yeni işbirliği anlaşması

Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında, mülteci ve savunmasız durumdaki Türk ev sahibi topluluk üyeleri için ekonomik destekleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik, bir işbirliği anlaşması imzalandı.

İşbirliği anlaşması imza töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, ulusal ve uluslararası iyi niyetli hareket eden kurum ve kuruluşlarla tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde, eksiklik ve sıkıntıları gidermeye yönelik işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Bu alanda çalışmak isteyen kuruluşlara sonuna kadar sahayı açık tuttuklarını kaydeden Vali Erin, Uluslararası Göç Örgütünün etkin faaliyet gösteren kuruluşların başında geldiğini, özellikle iki yıldır yardım ulaştırdıkları kişi sayısı ve faaliyetleriyle dikkat çektiğini söyledi.

İmzalanan anlaşma ile yardım ulaştırılan Suriyeli ve Türk vatandaşı sayısını yükseltmeyi amaçladıklarını ifade eden Vali Erin, Şanlıurfa'da 425 bin kadar Suriyeli'nin yaşadığını hatırlatarak, on yıldan bu yana Şanlıurfa'da olan bu insanlara yardımcı ve destek olmaya, millet ve devlet olarak devam edeceklerini dile getirdi. Türkiye'nin kontrolündeki Barış Pınarı Bölgesi Telabyad ve Resulayn'da 200 bin kadar Suriyeli'nin bulunduğunu, orada da en ücra köşedeki insanlara da yardımcı olmaya, ihtiyaçlarını gidermeye gayret ettiklerini hatırlatan Vali Erin, Suriye'deki insanlık dramı karşısında tüm insanlığın harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek, uluslararası kurumlar ve camianın bu konuda iyi bir sınav vermediğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirme gayretine değinen Vali Erin, imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını dileyerek, geçen iki yılda tespit edilen ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik faaliyetlerinden dolayı Uluslararası Göç Örgütü'ne teşekkür etti.

Valilik toplantı salonunda, Vali Abdullah Erin ve Uluslararası Göç Örgütü adına Şanlıurfa Ofis Müdürü Jinan Omar'ın imzaladığı işbirliği sözleşmesine göre, hedef kitledeki bireylere yönelik ekonomik büyüme ve insani gelişme, kendi kendine yeterliliğin desteklenmesinin teşvik edilmesi, yoksulluğun azaltılması, teknik destek, barınma ve topluluk istikrarına yönelik faaliyetler gibi icra edilecek. Uluslararası Göç Örgütü mülteci müdahale programı vasıtasıyla gerçekleştirilecek faaliyetlerin kolaylaştırılması için Şanlıurfa Valiliği de koordinasyon desteği sağlayacak. - ŞANLIURFA