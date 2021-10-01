Sarı çam mantarı dağ köylülerinin geçim kapısı oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde dağlardan toplanan sarı çam mantarlar, köylülere ek gelir kaynağı oluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde dağlardan toplanan sarı çam mantarlar, köylülere ek gelir kaynağı oluyor. Genellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yetişen mantarlar, toplanarak evlerde tüketildiği gibi satılarak da vatandaşlara ek gelir sağlıyor. Yağmurun ardından sabahın ilk ışıklarıyla ormana giden köylüler, ağaçların altında gruplar halinde çıkan mantarları toplayıp çuvallara doldurarak satış için ilçe merkezine getiriyorlar. Mantarların bir bölümünü evlerinde tüketen köylüler, kilosunu 60 liradan sattıklarını, bu sayede geçimlerine katkı sağladıklarını belirtiyorlar. Mersin bölgesinde ilk sarı çam mantarını topladıklarını belirten Nazmi Söylemez, her yıl kış mevsiminde yağmurların ardından çıkan mantarları toplayarak sattığını söyledi. Tamamen doğal ortamda yetişen mantarların görünüşünün vatandaşı aldatmaması gerektiğini belirten Söylemez, sattığı bu mantarların zehirsiz olduğunu, kendisinin de evde bu mantarları yediğini vurguladı. Doğa mantarlarında besin değerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Söylemez, ilk defa doğal mantar tüketenlerin lezzeti karşısında şaşırdığını öne sürdü. - MERSİN

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