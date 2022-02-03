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Sarımsağın demeti 3, kilosu 20 liraya kadar düştü - Son Dakika

Sarımsağın demeti 3, kilosu 20 liraya kadar düştü

03.02.2022 13:21
Sarımsağın demeti 3, kilosu 20 liraya kadar düştü

Eskişehir'de, iki yıl önce bile 80 TL'ye satılan Taşköprü sarımsağı kilosunun bu sene 20 TL'ye kadar düşmesi vatandaşın yüzünü güldürdü.

Eskişehir'de, iki yıl önce bile 80 TL'ye satılan Taşköprü sarımsağı kilosunun bu sene 20 TL'ye kadar düşmesi vatandaşın yüzünü güldürdü.

Geçen senelerde fiyatlarından dolayı cep yakan sarımsağın kilosunda önemli ölçüde fiyat düşüşü yaşandı. Bu durumdan hem satıcılar, hem alıcılar memnun. Genel olarak bu sene yapılan satışlardan memnun olduğunu belirten pazar esnafı Süleyman Şahin, "Fiyatlar şu anda çok iyi gidiyor. Satışlarımız da son günlerde arttı. Nisan ayında taze sarımsağın çıkacağı döneme kadar fiyatlarda ciddi bir artış olmayacağının garantisini verebiliriz" diye belirtti.

"Sarımsak stoklama diye bir şey olmadı"

32 yıldır sarımsak satıcılığı yapan Şahin, sarımsak fiyatlarının düşmesinin stokçulukla alakalı olmadığını dile getirdi. Geçen sene yapılan üretim fazlasının fiyat düşüşünde en önemli etken olduğuna değinen Şahin, "Evvelki senelerde verim çok düşüktü. Sarımsak üreticileri ve satıcıları zor durumdaydı. Bazı vatandaşlar sarımsak fiyatında yaşanan azalmadan dolayı stok yapıldığını iddia ediyor, ancak böyle bir şey yaşanmadı. Talebin çok olması ve fiyatların geçen senelerde yüksek olmasından dolayı bu sene üretim fazla yapıldı. Kilosu 80 TL olduğu zamanlarda vatandaşlar sarımsağa yaklaşamıyordu. Şimdi demeti 3 TL ile 10 TL arasında değişiyor. İki ay içinde mazot fiyatlarına bağlı olarak sarımsak fiyatının etkileneceğini de düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Sarımsağın demeti 3, kilosu 20 liraya kadar düştü
Sarımsağın demeti 3, kilosu 20 liraya kadar düştü
Sarımsağın demeti 3, kilosu 20 liraya kadar düştü
Sarımsağın demeti 3, kilosu 20 liraya kadar düştü
Sarımsağın demeti 3, kilosu 20 liraya kadar düştü

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Süleyman Şahin, Türk Lirası, Eskişehir, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sarımsağın demeti 3, kilosu 20 liraya kadar düştü - Son Dakika Ekonomi


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