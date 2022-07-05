Sarıyer Belediyesi çalışanları zam talebiyle grev başlattı - Son Dakika
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Sarıyer Belediyesi çalışanları zam talebiyle grev başlattı

05.07.2022 14:54
Sarıyer Belediyesi çalışanları zam talebiyle grev başlattı

Sarıyer Belediyesi'nde çalışan işçiler, maaşlarına enflasyon oranında zam yapılması talebiyle grev başlattı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası öncülüğünde belediye binası önünde toplanan çalışanlar, şarkılar ve türküler eşliğinde halay çekti.
Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından konuşan Genel İş 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, zam talebiyle ilgili 6 aydır müzakereleri sürdürdüklerini söyledi.
Pehlivan, görüşmeleri uzlaşma masasında sonuçlandıramadıklarını ifade ederek, "Dolayısıyla bugün yasanın vermiş olduğu son gündür. Grevimize başladık, umarız bu iş masada bitsin. Enflasyon zammı malum, herkes biliyor. Her şeye rağmen bizim istediğimiz enflasyonun yarısı zamdır, bu yıllık bazdır. Talebimiz karşılanmadı." dedi.
"Hakkımızı almadan buradan uzaklaşmayacağız"
"Talebimizin arkasındayız. Grevimiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Hakkımızı almadan buradan uzaklaşmayacağız. İstanbul ölçeğinde ne istenmişse biz de onu istiyoruz." diyen Pehlivan, zam talebine ilişkin süren görüşmelerle ilgili son sözlerini yarın basın açıklamasıyla duyuracaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Sarıyer, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıyer Belediyesi çalışanları zam talebiyle grev başlattı - Son Dakika

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