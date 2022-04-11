Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu

11.04.2022 10:11
Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyen tırlar Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih edince kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu.

Ukrayna- Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyen tırlar Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih edince kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu.

Kemalpaşa ilçesinde başlayan tır kuyruğu önce Hopa ardından Arhavi ilçesine kadar ulaşırken, iki ilçe arasındaki 25 km'lik sahil boyunca yaklaşık bin 200 tır sahil boyunca kuyruğa neden oldu.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı bu kez Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Uluslararası taşımacılık yapılan tırlar, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyince Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih etti. Bu durum Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu. Yurt dışından gelen tırlara Türkiye'nin dört bir yanından gelen tırlar da eklenince tır kuyruğu yaklaşık 25 km'ye ulaştı. Tırlar Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı, sollu yol kenarına park ederek sıralarını beklerken, karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, zaman zaman trafiğinde aksamasına sebep oldu.

"Bölgemizin en büyük problemi"

Yoğunluğun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle o bölgeyi kullanmak istemeyen tır sürücülerinden kaynaklı olduğunu ifade eden, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Kesim, "Bölgemizin en büyük sorunlarından biri tır kuyrukları. Maalesef araçlarımız zamanında ulaşamıyor. Kuyruklar 4 gün, 5 gün gecikmelere neden oluyor. Bu işin bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Bugün bölgeyi gezdim. Arhavi'den Sarp'a kadar gittim dehşet bir tır kuyruğu var. Elimizdeki işleri de ihracat yapmış olduğumuz anlaşmaları bozacağız. Taleplerimiz zamanında yerine ulaştıramıyoruz. nakliyecinin ciddi anlamda sıkıntıları var. Ne şirketler memnun nede şoför memnun. Çünkü şoförün aldığı ücret yollarda yeme içmesine gidiyor. Dört gün, beş gün burada bekliyor bide dönüşte var. Yükler istenildiği tarihte yerine ulaşamıyor. Bu şekilde devam etme şansımız yok. Araçlarımızı garaja çekmek zorunda kalacağız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Şuan yaklaşık bin 200 tır kuyruğu görünüyor" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu
Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu
Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu
Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu
Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu
Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu
Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu
Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu
Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu
Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu

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Sarp Sınır Kapısı, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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