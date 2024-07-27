SASA'nın geçen sene vergi ödemediği iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SASA'nın geçen sene vergi ödemediği iddiası

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan SASA'nın geçen sene vergi ödemediği iddia edilirken, konuyla ilgili şirketten yalanma açıklaması yapılmadı. Erdemoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren SASA'nın 2023 yılında vergi ödemediği iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. Şirketten herhangi bir açıklama gelmezken, iddia ekonomistler tarafından değerlendirildi ve haber sitelerinde yer aldı. Geçen Mart ayında SASA'nın patronu olan İbrahim Erdemoğlu, 'Servet Vergisi' önerisinde bulunmuştu.

27.07.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan SASA'nın geçen sene vergi ödemediği iddia edilirken, konuyla ilgili şirketten yalanma açıklaması yapılmadı.

Erdemoğlu Holding bünyesinde, sağlık, tekstil, otomotiv ve ambalaj sanayi için hammadde üreten ve 1.5 milyar dolar değerinde yatırım yapan SASA'nın 2023 yılında ödemediği iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddianın ardından SASA'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu iddia bir çok ekonomist tarafından masaya yatırılırken, yaygın haber portallarında yer aldı.

SASA'nın patronu 'servet vergisi' önerisi yapmıştı

Öte yandan, geçen Mart ayında SASA'yı bünyesinde barındıran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Bence bu dönemde 'Servet Vergisi'ne ihtiyaç var. 6 milyon liranın üzerindeki varlıklardan alınacak Servet Vergisi, 24 ay veya 36 ay taksitle tahsil edilsin. Toplanacak kaynak 150 milyar doları bulur" açıklamasını yapmıştı. - ADANA

Kaynak: İHA

Erdemoğlu Holding, İbrahim Erdemoğlu, Türkiye, Sasa, Sasa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SASA'nın geçen sene vergi ödemediği iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 16:52:49. #1.13#
SON DAKİKA: SASA'nın geçen sene vergi ödemediği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement