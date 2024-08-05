Satılmadığı için ürünlerini çöpe attı: Tarlada 3 lira olan dolma biberi ziyan oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Satılmadığı için ürünlerini çöpe attı: Tarlada 3 lira olan dolma biberi ziyan oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçi olan bir vatandaş, dolma biberlerini satamadığı için çöpe attı. Kamyonuyla döktüğü dolma biberlerin pazardaki fiyatı 50 liradan başlıyorken tarlada 3 liradan alıcı buluyor.

05.08.2024 10:38
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biber üreticisi olan bir vatandaş, ürünlerini çöpe döktü. Satış olmadığı için çürümeye başlayan tonlarca ürününü kamyonuna doldurup çöpe attı.

Tezgahta 50 liradan başlayan dolma biberin kilosu tarlada 3 lira olmasına rağmen alıcı bulamaması çiftçinin belini büktü.

Biber üreticisi çiftçi, tonlarca dolma biberini çöpe dökerken o anları videoya kaydetti. Kışa yiyecek hazırlıklarının başladığı bu dönemde dolma biberinin satılmaması ise dikkat çekti.

Daha öncesinde de Adana'da bir vatandaş, marketlerde 100 liraya yaklaşan limona alıcı bulamadığı için isyan etmişve ürününü dökmüştü.

Limon üreticisi, limonlarını döktüğü anın videosunu sosyal medyada paylaşarak, "Bu limonun bu hale düşmesi neden gündem olmuyor. Yazık değil mi bu nimete? Yazık arkadaşlar. Ülkemizde şu limona muhtaç olanlar vardır ama burada Adana'da ise limon para etmiyor" demişti.

Yenişehir, Bursa, Tarım, Bursa, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Satılmadığı için ürünlerini çöpe attı: Tarlada 3 lira olan dolma biberi ziyan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Satılmadığı için ürünlerini çöpe attı: Tarlada 3 lira olan dolma biberi ziyan oldu - Son Dakika
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