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satış noktaları dijital hizmet merkezlerine dönüşüyor - Son Dakika

satış noktaları dijital hizmet merkezlerine dönüşüyor

11.11.2021 12:12
satış noktaları dijital hizmet merkezlerine dönüşüyor

Vodafone, müşterilerine uçtan uca dijital deneyim yaşatacak hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, satış noktalarını aynı zamanda dijital hizmet merkezlerine dönüştürdü.

Vodafone, müşterilerine uçtan uca dijital deneyim yaşatacak hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, satış noktalarını aynı zamanda dijital hizmet merkezlerine dönüştürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm fiziksel satış noktalarını aynı zamanda birer dijital hizmet merkezine dönüştüren Vodafone, fiziksel mağazalarına gelen müşterilerine işlemlerini yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistan TOBi üzerinden gerçekleştirme imkanı veriyor. Mağaza çalışanlarının akıllı telefonlarında kurulu olan özel bir mobil uygulama üzerinden TOBi'ye erişen müşteriler, mobil ödeme açma ve kapama, online mağaza ve süpermarket, ek paket satın alma gibi yaklaşık 800 farklı işlem için bu akıllı asistanı kullanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yeni nesil perakendecilik konusunda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Dijital ile perakende ölecek mi sorusuna cevabımız, ikisinin birlikte en iyi çalışma yöntemini bulması ve birbirinin en avantajlı alanlarından faydalanarak müşterilere en iyi deneyimi sağlaması. Bu yönde attığımız adımlardan biri TOBi ile mağazalarımızı buluşturmak oldu. Bu şekilde tüm fiziksel satış noktalarımızı aynı zamanda birer dijital hizmet merkezine dönüştürdük. Hatta, her bir mağaza çalışanımız aracılığıyla her bir müşterimize dijital asistan hizmeti veriyoruz, diyebiliriz. Fiziksel mağazalarımıza gelen müşterilerimiz, mağaza çalışanlarımızın akıllı telefonlarındaki QR kod üzerinden kişisel dijital asistanımız TOBi'ye erişerek 800'e yakın işlem yapabiliyor. Vodafone olarak, müşteri deneyiminde fark yaratan ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayda 8 milyona yakın sohbet

Açıklamaya göre, mağaza çalışanlarının akıllı telefonlarında kurulu olan özel mobil uygulamada personel kodu ve mağaza kodu içeren bir QR kod bulunuyor. Müşteriler, mağazaya geldiklerinde kendi akıllı telefonları üzerinden bu QR kodu okutarak dijital süreci başlatıyor. Müşterinin telefonunda Vodafone Yanımda uygulaması yüklü değilse, önce bu uygulama yükleniyor. Vodafone Yanımda uygulaması halihazırda yüklüyse TOBi doğrudan açılıyor. Müşteriler, yapmak istedikleri işlemi TOBi üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşlemin ardından işlemin yapıldığı mağaza ve yönlendirmeyi gerçekleştiren personel bilgisi raporlanıyor.

Vodafone'un yapay zeka tabanlı kişisel asistanı TOBi'nin en büyük özelliği, kullanıcılarını çok iyi anlayıp onlara kişiselleşmiş bir asistan deneyimi sunması. Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden erişilen TOBi, Vodafone müşterilerinin aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara asistanlık yaparak hayatlarını kolaylaştırıyor. Vodafone müşterileri, TOBi ile yazışarak, fatura detayları, mevcut tarifeleri, tarife değişikliği ya da ek paket satın alma işlemleri, mevcut kampanyaların tarihleri, kalan kullanımları ve kullanım detayları gibi birçok konuda bilgi alabiliyor. TOBi, Vodafone'un bireysel müşterileriyle 800'e yakın konuda ayda 8 milyona yakın sohbet gerçekleştiriyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi satış noktaları dijital hizmet merkezlerine dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi


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