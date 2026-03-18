Savaş halindeki İran\'da asgari ücrete dev zam

ABD ve İsrail saldırılarından önce ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan eylemler kısa sürede rejim karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü. Savaşın başlamasıyla birlikte sokaklar sakinleşirken, hükümetin ücret artışı kararı dikkat çekti.
İran Çalışma Bakanı Ahmed Meydari tarafından doğrulanan karara göre, aylık asgari ücret 103 milyon riyalden 166 milyon riyale yükseltildi. Bu artış, yaklaşık 67,5 eurodan 109 euroya çıkan maaş anlamına geliyor. Yüzde 60'lık zam oranı, ülkede ekonomik koşullar göz önüne alındığında sürpriz olarak değerlendirildi.
2026 yılı başında artan hayat pahalılığı ve ekonomik daralma nedeniyle ülke genelinde kitlesel protestolar yaşanmıştı. Bağımsız kaynaklar, Devrim Muhafızları'nın müdahaleleri sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Euronews'in aktardığına göre, protestolar sırasında sert müdahale talimatlarının uluslararası kamuoyunda da tepki çektiği belirtildi.
İran ekonomisinde yaşanan daralma, para birimi ve enflasyon verilerine de yansıdı. İran riyali dolar karşısında 1,35 milyon seviyesine kadar gerilerken, halkın alım gücü ciddi şekilde zayıfladı. Şubat ayı verilerine göre ülkede enflasyon yüzde 62-68 bandında seyrederken, aylık enflasyon yüzde 9,4'e ulaştı. Bu rakamlar modern İran tarihinin en yüksek seviyeleri arasında yer aldı. Analistler, hükümetin asgari ücret artışını işçi kesiminden gelen baskılar ve toplumsal istikrarı yeniden sağlama çabası olarak değerlendiriyor.
