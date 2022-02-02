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Savunma Sanayii Başkanı Demir, MKE fabrikalarını ziyaret etti - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir, MKE fabrikalarını ziyaret etti

02.02.2022 14:40
Savunma Sanayii Başkanı Demir, MKE fabrikalarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir ve beraberindeki heyet, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Ankara-Elmadağ ve Kırıkkale'deki fabrikalarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir ve beraberindeki heyet, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Ankara- Elmadağ ve Kırıkkale'deki fabrikalarını ziyaret etti.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak MKE Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nı gezen Demir, uçak mühimmatlarında ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan RDX, HMX ve CXM üretimi yapan enerjetik malzemeler üretim tesisini inceledi.

MKE tarafından üretilen ve Ar-Ge çalışmaları devam eden silah ve mühimmat projeleriyle ilgili MKE Genel Müdürü Yasin Akdere brifing verdi.

Demir, Kırıkkale'de de mühimmat, çelik, ağır silah ve barut fabrikalarında devam eden yatırım ve üretim çalışmalarını inceledi, fabrika müdürlerinden geliştirilen ve üretimi süren ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Demir, yurt dışına bağımlılığı sonlandıran modüler barut üretim tesisi, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren mühimmat ve tapa üretimi yapan mühimmat fabrikası ve Türkiye'nin en büyük serbest dövme pres tesisi inşaatının bulunduğu çelik fabrikasında da incelemelerde bulundu.

Ziyarette Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.

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İsmail Demir, Kırıkkale, Elmadağ, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Demir, MKE fabrikalarını ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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