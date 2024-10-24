Savunma sanayisi terör saldırısı sonrası tek yürek oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Savunma sanayisi terör saldırısı sonrası tek yürek oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına tepkiler ardı ardına geliyor. Sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ve Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na destek kampanyası başlatıldı. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda led ekranlara Türk bayrağı yansıtılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

24.10.2024 12:01
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı Türkiye'yi yasa boğdu. Sosyal medyada kurum, kuruluşlar ve bireysel kullanıcılar destek mesajları paylaştı.

Desteği bir ileri düzeyi taşıyanların adresi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ve Savunma Sanayi Destekleme Fonu oldu. Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirmek amacıyla bu iki kurumun hesabına para bağışı yapılmaya başlandı.

Gündemde 100 bin TL limiti olan kredi kartlarından savunma sanayi fonuna yıllık 750 TL aktarılması tartışmaları varken, vatandaşlardan biri "Dünkü saldırıdan sonra savunmanın önemini anladım ve kredi kartı savunma desteği iptal olsa da, kişisel destek vermek istedim. Önce vatan" mesajıyla savunma sanayii fonuna yaptığı bağışın dekontunu paylaştı.

Savunma sanayisi terör saldırısı sonrası tek yürek oldu

KAYMAKAMDAN, ÇİÇEK GÖNDERECEK OLANLARA BAĞIŞ ÇAĞRISI

Afyonkarahisar'ın Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, göreve yeni başlaması dolayısı ile çiçek gönderecek olanlara bağış çağrısı yapıldı.

Savunma sanayisi terör saldırısı sonrası tek yürek oldu

Sultandağı ilçesinde Hacı Demirci Kaymakamlık görevine başladı. Demirci, göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, kendisine tebrik için çiçek gönderilmesini istemedi. Demirci açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Sultandağı Kaymakamı olarak göreve başlamam dolayısıyla çiçek gönderme düşüncesinde olan kıymetli vatandaşlarımızın bu nazik ve ince düşünceleri dolayısıyla duyduğum memnuniyet ile birlikte kendilerine şükranlarımı sunar; çiçek göndermek yerine ülkemizin savunma sanayii hamlelerine destek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının belirtilen hesap numarasına bağışta bulunmalarını rica ederim."

SAHA EXPO ALANI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO'nun üçüncü günü TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının gölgesinde başladı.

Savunma sanayisi terör saldırısı sonrası tek yürek oldu

Mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak fuar alanına girişte güvenlik önlemleri artırıldı, akreditasyonu bulunmayan basın mensuplarının fuara alınmamaları kararlaştırıldı.

Savunma sanayisi terör saldırısı sonrası tek yürek oldu

TUSAŞ'a yönelik menfur saldırı karşısında kararlılığı sergilemek ve taziyeleri bildirmek maksadıyla saat 11.00'de, TUSAŞ standı önünde, anma töreni gerçekleştirilecek. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın da iştirak etmeleri bekleniyor.

Savunma sanayisi terör saldırısı sonrası tek yürek oldu

SAVUNMA SANAYİSİ TEK YÜREK OLDU

Birlik ve beraberliği vurgulamak adına fuar alanındaki tüm led ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı. 120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı beklenen fuarda, savunma sanayisinin önde gelen firmaları da saldırıya tepki gösterdi.

Savunma sanayisi terör saldırısı sonrası tek yürek oldu

Başta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), TÜBİTAK, ASELSAN, BAYKAR, Türksat, HAVELSAN, ROKETSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), OTOKAR, Nurol, STM, FNSS, ULAK Haberleşme ve SARSILMAZ olmak üzere firmalar kendi stantlarındaki led ekranlarında Türk bayrağı görseli kullandı.

BMC'nin görselinde de "TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını lanetliyor, savunma sanayimizi hedef alan bu alçak saldırının asla amacına ulaşamayacağını, bizi yıldıramayacağını aziz milletimizin ve herkesin bilmesini istiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Savunma sanayisi terör saldırısı sonrası tek yürek oldu

Öte yandan, Ukrayna, Pakistan, Bulgaristan ve ABD başta olmak üzere yabancı firmalar da stantlarında Türk bayrağı görselini kullanarak Türkiye'ye desteklerini vurguladı.

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Son Dakika Ekonomi Savunma sanayisi terör saldırısı sonrası tek yürek oldu - Son Dakika

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