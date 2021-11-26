Sebzeden yeterli parayı kazanamayınca serasında aloe veraya yöneldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, örtü altı sebze üretiminde maliyetlerin artması nedeniyle geliri düşen çiftçi, serasına aloe vera bitkisi dikti. 1 yılın sonunda hasat yapan çiftçinin 4 dönümden alacağı yıllık kazancın 90 bin TL'yi bulması hedefleniyor.

Kumluca'nın Sarıcasu Mahallesi Darıyemezler mevkiinde 4 dönümlük serasına aloe vera bitkisi eken Hasan Devecioğlu (55) ilk hasadını yaptı. Aloe vera üretimine geçen Hasan Devecioğlu, serasındaki aloe vera bitkisine sadece hayvan gübresini eriterek suyunu veriyor. Hasan Devecioğlu, bitkilerinde kimyasal ilaç veya gübre kullanmıyor. Tamamen doğal olarak yetiştirdiği ürünlerine kış mevsiminde haftada bir yaz döneminde ise 4 günde bir su veriyor. İlk hasadında kestiği yaprakların kilosunu 12 TL'ye satan Hasan Devecioğlu, yeni kesecek olduğu yaprakları 20 TL'ye satmayı hedefliyor.

Geçen yıl eylül ayında serasına 25 adet aloe vera bitkisi diken Hasan Devecioğlu, bu fidanlardan 4 dönümlük alana dikecek sayıda bitki yetiştirdi ve 1 Nisan 2021 tarihinde serasının tamamına aloe vera dikti. 1 Nisan'da serasına diktiği aloe veralarını 25 Kasım itibari ile kesen Hasan Devecioğlu, işinin hiçbir işçiliği ve masrafının olmadığını belirtti.

"400 adet anaç aloe vera fidanım var"

Çiftçi Hasan Devecioğlu, "Seramdaki aloe veraları geçen yıl 25 Eylül'de diktim. Şu anda toplam 2 dönüm aloe vera seram var. 1 Nisan 2021 tarihinde seramın her yerine yaydım. Geçen yıl 25 Eylül'de bulduğum aloe vera fidelerimi 1 Nisan 2021 tarihine kadar yetiştirdim. 1 Nisan'da arazimin tamamına aloe vera fidanı diktim. Şu anda 400 adet anaç aloe vera fidanım var. 400 fidandan en az kök başı bir, bir buçuk kilo yaprak kestim. Yıl içinde 2 defa daha kesim yapacağım. Kök başı toplam 7 - 8 kilo yaprak alacağımı ümit ediyorum. Daha sonraki yıllarda bu verim daha da artacak. İlk yaptığım aloe vera yaprak kesimini Antalya'ya gönderdik. Kozmetikçilere göndereceğiz. Bugün 12 kasa toplam 240 kilo yaprak kestim. Şu anda seramın küçük bir alanından her ağaçtan birer, ikişer yaprak aldım. Toplam ağaçtan yaprak almış olsaydım. Aşağı yukarı bir buçuk ton yaprak keserdim" dedi.

"Hayvan gübresinin suyunu veriyorum"

Bitkinin kilosunu 12 liradan sattığını söyleyen Devecioğlu, "Daha sonra satış yaptığım kişi geri kalan yaprakların kilosunu 20 liradan alacağını söyledi. Alınan yapraklar kozmetik sanayinde kullanılacak. Biz bu serada sadece hayvansal ürünler kullanıyoruz. Yani keçi koyun, küçük ve büyükbaş hayvanların gübrelerini ıslatıyoruz. Onların suyunu veriyoruz. Herhangi bir kimyasal kullanmadığımız için ürünlerimiz kozmetik sanayinde kullanabilecek. Böcek zararlısı yok. Bu bitkiye ilaç yapılmıyor. Gübre verilmiyor. İşçiliği yok. Hiçbir şekilde bir masrafı yok, haftalık su veriyoruz. Yaz döneminde 3 günde bir sulama yapıyoruz. Bu da zaten bitkinin ne kadar su istediğini göstermiş oluyor. Hayvan gübresinin suyunu veriyorum" diye konuştu. - ANTALYA