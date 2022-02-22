Şekerbank'tan yurt dışındaki yerleşik müşterilere "YUVAM Hesabı"

Şekerbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından başlatılan döviz hesaplarının TL'ye dönüşümünü desteklemeye yönelik uygulamalar kapsamında TL vadeli mevduat hesabı ürünü "YUVAM Hesabı"nı müşterilerinin hizmetine sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, "YUVAM Hesabı" ile yurt dışında yerleşik yaşayan vatandaşların döviz varlıklarını TL'ye dönüştürerek değer kazanmasına imkan sağlayacak.

Yurt dışında yaşayan Şekerbank müşterileri, avro, dolar ve sterlin cinsinden birikimlerinin TL'ye dönüşümü için "YUVAM Hesabı" açabilecek. Faiz oranı Merkez Bankası'nın politika faiz oranı doğrultusunda uygulanacak "YUVAM Hesabı", 3, 6, 12 veya 24 ay vadeli olarak açılabilecek. Vade sonunda ise güncel döviz tutarları üzerinden vade süresine göre Merkez Bankası'nın ilave getiri tutarı da eklenecek. "YUVAM Hesabı" kapsamında stopaj bedeli alınmayacak.

Tüm Şekerbank şubelerinden açılabilecek "YUVAM Hesabı" ile ilgili detaylı bilgiye www.sekerbank.com.tr adresinden ulaşılabilecek.