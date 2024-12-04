Şekerde yeni dönem! Uymayanlara para cezası kesilecek

Ekonomi

Şeker fiyatlarında son dönemde artan fırsatçılık, hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunda yaşanan tartışmalara son verilmesi için bir dizi yeni kurallar getirileceğini açıkladı.

TABAN VE TAVAN FİYAT BELİRLENECEK

Bakanlık tarafından hazırlanan taslağa göre şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenecek. Ancak, bakanlık şeker fabrikalarının ham madde, enerji, işçilik ve diğer üretim maliyetlerini de göz önünde bulundurarak şeker için taban ve tavan satış fiyatı belirleyebilecek. Belirlenen taban ve tavan fiyatının dışında şeker satışı yapan şirketler hakkında, taban ve tavan fiyatının dışında satılan şeker miktarı ile tespitin yapıldığı tarihteki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar bakanlıkça idari para cezası verilecek.

ÖNCE SÖZLEŞME SONRA EKİM

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sözleşme yapılmadan şeker pancarı ekilemeyecek. Buna aykırı hareket edenlerin takip ve kontrolü yapılacak. Şirketler şeker pancarını bakanlıkça belirlenen ekim alanlarından üreticilerle sözleşme yaparak temin edecek. Bakanlık, şeker pancarının ekiminden fabrikalara teslimine kadar olan bütün süreci denetleyecek. Sadece sözleşmeye dayalı ekim yapılması ile kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlayacağı belirtildi.

SÖZLEŞME YAPMAYANA PARA CEZASI

Sözleşme yapılmadan şeker pancarı eken gerçek ve tüzel kişilere, kamu fabrikaları tarafından belirlenen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden A kotası şeker pancarı baz alım fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar bakanlıkça idari para cezası verilecek.