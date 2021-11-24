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Güven endeksi hizmet sektöründe düştü, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttı - Son Dakika

Güven endeksi hizmet sektöründe düştü, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttı

24.11.2021 10:12
Güven endeksi hizmet sektöründe düştü, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, kasım ayında hizmet sektöründe yüzde 0,7 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 1 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, kasım ayında hizmet sektöründe yüzde 0,7 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 1 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında hizmet sektöründe yüzde 0,7 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 1 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ekim ayında 120,3 iken, kasımda yüzde 0,7 azalarak 119,4'e düştü. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,2 azalarak 123,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 1,5 azalarak 117,3 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,7 artarak 117,8'e çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasım ayında yüzde 0,6 artarak 121,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 2,3 azalarak 130,4 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 4,4 artarak 99,8'e çıktı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 0,9 artarak 135,5 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ekimde 92,7 iken, kasımda yüzde 1 artarak 93,6 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,4 artarak 81,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,5 artarak 105,5'e yükseldi.

İnşaat sektöründe kasım ayında girişimlerin yüzde 55,3'ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 44,7'si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, "finansman sorunları" ekimde yüzde 30 iken kasımda yüzde 28,6, "talep yetersizliği" ekim ayında yüzde 20,6 iken kasımda yüzde 19,6 ve "diğer faktörler" ekimde yüzde 17,4 iken kasımda yüzde 13,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güven endeksi hizmet sektöründe düştü, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttı - Son Dakika Ekonomi


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