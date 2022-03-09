Şemdinli'de marketler denetlendi - Son Dakika
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Şemdinli'de marketler denetlendi

09.03.2022 15:17
Şemdinli'de marketler denetlendi

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı, beraberindeki ekiplerle temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına yönelik denetim yaptı.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı, beraberindeki ekiplerle temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına yönelik denetim yaptı.

Kaymakam Muhammet Tugay ve Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, zabıta ekipleri ile birlikte marketleri gezerek fahiş fiyatlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Etiket ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını kontrol etti.

Kaymakam Tugay, ilçedeki marketleri denetlediklerini belirterek, "Market sahiplerine gereken uyarıları yaptık. İlçemizde bu denetimler devam edecek" dedi. - HAKKARİ

Şemdinli'de marketler denetlendi
Şemdinli'de marketler denetlendi

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Tahir Saklı, Hakkari, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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