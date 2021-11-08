Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 565,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 565,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 565,20 liradan, 3 bin 723 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 744 liradan, 515,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 519,30 liradan, 3 bin 639 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 659 liradan, bin 819 liradan alınan Yarım Ziynet bin 829 liradan ve 910 liradan alınan Çeyrek Ziynet 915 liradan satılıyor. - İSTANBUL