Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 745,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 745,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 745,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 745,70 liradan, 4 bin 913 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 934 liradan, 680 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 684 liradan, 4 bin 801 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 821 liradan, 2 bin 401 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 411 liradan ve bin 200 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 205 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Son Dakika

CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi!

Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi

Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum

Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı

Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız

Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi

Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!