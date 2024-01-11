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Dolar 30 TL'yi aştı - Son Dakika
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Dolar 30 TL'yi aştı

Dolar/TL güne yükseliş ile başlayarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Dolar kuru 30 TL'yi görürken, euro ise 33 lirayı aştı.

11.01.2024 - 10:24,  Güncelleme: 10:57
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Dolar, tüm zamanların rekorunu kırarak 30 TL'yi gördü. Aynı dakikalarda euro 33,09 liradan, sterlin ise 38,49 liradan işlem görüyor.

DOLAR 30'U, EURO 33 LİRAYI AŞTI

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 29,9594'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 30,0070'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 33,09'dan, sterlin ise 38,49'dan işlem görüyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 102,2 puan seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, verilerinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti. Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini ifade eden analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı.

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği fiyatlanıyor.

GÖZLER ABD'DEKİ TOPLANTIDA OLACAK

Öte yandan, bugün New York'ta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Dolar 30 TL\'yi aştı
YORUMLAR (6)
  • alos : uzaya gideceğiz ya değerli olması gerekir. Yanıtla 38 4
  • tolga karabulut: BİZ YAPMADIK ALLAH YAPTIRDI DİYENLERDEN NE BEKLENİR :d Yanıtla 34 2
  • Oktay KUŞÇU: Dolar 100 lira olsa halen oy verecek milyonlarca insan var bu ülkede. Cahili bol bir ülkeyiz malesef. İnsanımız din ile ülke yönetimini karıştırınca ortaya böyle tablo çıktı. Yanıtla 20 5
  • Hamdi Çankaya: isterse 100 olsun, yine reis yine reis :) Yanıtla 4 10
  • Oktay KUŞÇU: Senin gibi kafalar yüzünden bu durumdayız nesliniz tükenir inşallah! 2 0
  • mert çelik: 1 dolar 1 tl olması gerekır bunun uzerınde calısma yapılsın,sonra zamlarla ugrasıyoruz Yanıtla 2 0

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SON DAKİKA: Dolar 30 TL'yi aştı - Son Dakika
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