Serbest piyasada dolar 49,5760 liradan, avro 55,7090 liradan satılıyor - Son Dakika
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Serbest piyasada dolar 49,5760 liradan, avro 55,7090 liradan satılıyor

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İstanbul serbest piyasada güne dolar 49,5760, avro 55,7090 liradan başladı. Dolar 49,5740 liradan alınırken avro 55,7070 liradan alınıyor; dün satış fiyatları dolar için 49,5530, avro için 55,6460 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,5760 liradan, avro 55,7090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,5740 liradan alınan dolar, 49,5760 liradan satılıyor. 55,7070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,7090 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,5530 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6460 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Serbest piyasada dolar 49,5760 liradan, avro 55,7090 liradan satılıyor - Son Dakika
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