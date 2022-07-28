Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

28.07.2022 08:58
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,9040 liradan, euro ise 18,2970 liradan güne başladı.

Dolar 17,9040 liradan, euro ise 18,2970 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,9020 liradan alınan dolar 17,9040 liradan, 18,2950 liradan alınan euro ise 18,2970 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,90 liradan, euro ise 18,10 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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